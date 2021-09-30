Военные КР приняли участие в антинаркотическом учении ОДКБ

Специальное антинаркотическое учение "Гром-2021" завершилось в Армении. В нем были задействованы спецподразделения антинаркотических служб, органов внутренних дел и специальных служб входящих в состав формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования (ФССН КСОР) ОДКБ.

Учение, как сообщили пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, состоялось в соответствии с Планом совместных мероприятий оперативной и боевой готовности сил органов управления и формирования сил и средств Системы коллективной безопасности ОДКБ.

Участие в активной фазе маневров, направленных на проведение антинаркотических операций в сложной горной местности, приняли подразделения спецназначения полиции Армении, ее МЧС, Пограничной службы, а также МВД Беларуси, Кыргызстана, Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана. Была задействована авиационная, военная и специальная техника.

В соответствии с замыслом на территории Армении нелегально проникла крупная преступная группа, участники которой хотели переправить через территорию республики более тонны наркотиков в другую страну. Соответствующие подразделения государств ОДКБ приняли меры по обезвреживанию, разоружению и аресту членов группы.

Подводя итоги учения "Гром-2021", проходившего 24-28 сентября, заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков заявил: "Действия, предпринятые для разработки и решения задач, предусмотренных замыслом учений, заслуживают высокой оценки. Хочется особо подчеркнуть тот факт, что в ходе сложных стратегических операций Коллективных сил ОДКБ, от учений к учениям, профессионализм и взаимодействие специальных подразделений сил оперативного реагирования с каждым годом растет, что является убедительным показателем того, что у нас есть все необходимое. силы решать поставленные задачи".

По словам российского военачальника, "сегодня военно-политическая обстановка в зоне нашей ответственности требует от нас максимальной подготовки к обеспечению суверенитета, территориальной целостности, военно-стратегической безопасности государств-членов организации". Семериков также подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления системы коллективной безопасности, в том числе улучшения подготовки и оснащение Коллективных сил современным оружием и специальной техникой.

Одно из учений "Гром" проходило в августе 2019 года и в Кыргызстане. В ходе него отрабатывались, в том числе, перехват наркокараванов, ликвидация стационарных и мобильных нарколабораторий, задержание лидеров преступных группировок. Были задействованы бронетехника, специальный автотранспорт, беспилотные летательные аппараты, а также вертолеты и самолеты из состава российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане.