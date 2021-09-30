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Водитель маршрутки объяснил почему не пустил женщину с коляской. Он уволен

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- Оксана Гут
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Водитель маршрутки № 203, не пустивший в салон бусика женщину с ребенком и коляской, уволен. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ г. Бишкек.

В ведомстве отмечают, что после опубликования видео соответствующего инцидента сотрудники УПСМ установили личность водителя. Им оказался гражданин М.Б., 1984 г.р. Мужчину доставили в ОВД Ленинского района. Вот, что он сам заявил милиции:

"Подобный случай произошел у меня год назад. Тогда из-за коляски в салоне пассажиры получили травму. Мне пришлось оплачивать их расходы. Поэтому больше коляски в салон я не ставил", - передает слова водителя пресс-служба УПСМ. Отмечается, что задержанный извинился за инцидент перед общественностью.

В результате водитель был снят с линии и уволен.

Кроме того, по данным УПСМ, была проведена проверка бригады маршрута № 203. В итоге сотавлено 2 протокола за технические нарушения и наложен штраф в размере 10 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/407210
Теги:
дети, маршрутки, увольнение, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, мэрия
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