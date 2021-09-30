МОМ: Наблюдается увеличение намерений мигрантов по возвращению на родину

В Кыргызстане обсуждают возможности привлечения потенциала трудовых мигрантов к процессам развития в Кыргызстане. С этой целью ООН и МОМ провели специальное исследование, о результатах которого рассказали на круглом столе в Бишкеке.

Причиной подтолкнувшей к проведению исследования стала сама ситуация в стране: мы знаем, что более миллиона граждан Кыргызской Республики находятся временно или постоянно в миграции по всему миру, в большинстве своем в Российской Федерации. Пандемия COVID-19 вызвала дополнительные трудности, вынудив около 200 тысяч кыргызстанцев вернуться домой. Это усугубило и без того сложную ситуацию в Кыргызстане.

Основные вызовы и опасения властей Кыргызстана заключаются в обеспечении устойчивого социально-экономического развития страны с учетом сильного влияния миграции на демографическое и социально-экономическое развитие. Для этого необходимы согласованные усилия и фактологически-обоснованная политика, которые могут устранить негативное воздействие миграции, при этом направить это воздействие на положительное развитие Кыргызстана.

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Кыргызстане в партнерстве с Международной организацией по миграции (МОМ) предложила темой для обсуждения определить: "Привлечение потенциала трудовых мигрантов к процессам развития в Кыргызстане". Озвучивая новые данные о миграции в стране, мы понимаем, что они интересны для анализа, для включения данных о миграции в национальную и местную политику и стратегические документы в области развития.

Правительство КР, ПРООН и МОМ совместно представили недавно одобренную Концепцию государственной политики в области миграции, результаты оценки отношения и готовности местных властей к ситуации возвращения мигрантов, подготовленной, а также отчет МОМ по картированию кыргызской диаспоры, соотечественников и мигрантов за рубежом.

"Правительство Кыргызстана одобрило Концепцию миграционной политики на 2021–2030 годы, являющейся долгосрочным видением по управлению миграционными процессами. В ней утверждены основные приоритеты страны по решению проблемы миграции и ее направлению на благо развития Кыргызстана.

В стратегическом документе, в том числе подчеркнули важность создания специальной программы помощи для обеспечения возвращения и устойчивой реинтеграции возвращающихся мигрантов, особенно женщин и детей, а также людей с негативным миграционным опытом", – сказал директор департамента внешней миграции МИД КР Таштанбек Каймазаров.

Возвращающаяся миграция имеет большое влияние на местное развитие, в связи с чем четкое разделение роли национальных и местных властей в этом процессе и поддержка возвращающихся в результате пандемии мигрантов, в том числе с точки зрения местного развития и социальной сплоченности, являются ключевым шагом для разработки конкретных и ответных мер по реинтеграции.

"Отсутствие надлежащих данных – одна из основных проблем при разработке политики миграции и ответных мер по COVID-19 на местном уровне. ПРООН и МОМ провели специальную оценку в 10 целевых сообществах в Ошской, Баткенской, Чуйской и Таласской областях, затронутых миграцией, чтобы лучше понять местные условия, куда мигранты возвращаются, готовность, восприятие и мнение местных властей в вопросах поддержки реинтеграции возвращающихся мигрантов, а также пробелы в использовании возможностей и возможные коренные причины напряженности", – отметил Советник по программам Постоянного представителя ПРООН Эркинбек Касыбеков

Оценка, проведенная ПРООН и МОМ, показала отсутствие реинтеграционной поддержки на национальном и на местном уровнях для возвращающихся мигрантов, которые лишились возможностей работать и поддерживать свои семьи на родине. Кроме того, она раскрыла многочисленные дополнительные вызовы, с которыми сталкиваются вернувшиеся кыргызские мигранты, такие как финансовые, социальные, правовые, информационные, психологические, медицинские и другие. Наконец, результаты оценки подтвердили твердую готовность мигрантов участвовать в развитии своих сообществ у себя на родине и при условии прозрачности и сотрудничества с местными властями инвестировать свои деньги, знания и опыт, приобретенные за границей.

В 2021 году МОМ провела картирование кыргызской диаспоры, соотечественников и мигрантов, проживающих за рубежом с целью предоставления актуального обзора их демографического и социально-экономического профиля, уровня их заинтересованности в инвестировании в развитие и климатические меры в Кыргызстане, а также потоки их денежных переводов. Исследование показало, что 88% респондентов отправляют деньги членам семьи и близким родственникам в Кыргызстане. Авторы отчета рекомендовали способствовать вовлечению членов диаспоры, соотечественников и мигрантов в деятельность по развитию и вовлекать их через коммуникационную платформу.

"Наблюдается тенденция увеличения намерений кыргызской диаспоры за рубежом по возвращению на родину. Так, картирование кыргызской диаспоры, соотечественников и мигрантов за рубежом в 2021 году показало, что 66% респондентов намерены вернуться в Кыргызстан на постоянное место жительства, тогда как в картировании 2015 года эта группа составляла всего 47%", – рассказала руководитель офиса МОМ в Кыргызской Республике Бермет Молдобаева.

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года признала миграцию в качестве основного элемента развития, впервые включив ее в глобальную повестку дня в области устойчивого развития. В 2018 году многие страны приняли Глобальное соглашение о миграции, в котором изложено видение страны в отношении расширения прав и возможностей, преимуществ и вклада миграции в развитие и процветание стран. Это мероприятие вписывается в усилия правительства по эффективному управлению миграцией в целях развития и послужит платформой для обсуждения существующих миграционных проблем, приоритетов, решений и использования имеющихся данных в качестве основы для стратегического планирования миграционной политики на национальном и региональном уровнях.