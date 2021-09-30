Медиасообщество: законы о СМИ инвентаризируют поверхностно и поспешно

Сегодня, 30 сентября в Бишкеке прошео круглый стол на тему "Итоги инвентаризации законов в сфере СМИ: позиция медиасообщества". В мероприятии приняли участие представители медиасектора и государственных, которые поделятся информацией о том, как проходила оценка законов в сфере СМИ и каковы её текущие результаты.

По итогам мероприятия медиасообщество подготовило открытое обращение на имя президента Садыра Жапарова, председателя кабмина Улукбека Марипова, министра экономики и финансов Акылбека Жапарова и министра юстиции Асель Чыннбаевой.

Публикуем текст полностью.

"Мы, медиасообщество Кыргызстана в лице средств массовой информации, журналистов и медиа организаций обращаем ваше внимание на процесс инвентаризации законов, регулирующих деятельность средств массовой информации и правовой статус журналистов.

При оценке законов КР "О средствах массовой информации", "О защите профессиональной деятельности журналиста", "О телевидении и радиовещании" и "Об общественной телерадиовещательной корпорации" эксперты рабочей подгруппы по инвентаризации указали на возможность внесения в эти законы лишь незначительных доработок. Данные заключения были основаны на соответствии содержания указанных законов Конституции, принципам социальной справедливости и партнерства, требованиям необходимости, целесообразности, эффективности и достаточности регулирования предмета. А также на отсутствии внутренних противоречий, коллизий и пробелов в праве.

Однако медиа сообщество обеспокоено, что из 359 законов, подлежащих инвентаризации на предмет необходимости внесения изменений, законы, регулирующие деятельность СМИ и журналистов ("О средствах массовой информации", "О защите профессиональной деятельности журналиста"), стали рассматриваться в первоочередном порядке. Для этих целей, в спешном порядке, 13 сентября 2021 года, Министерством юстиции КР был проведен круглый стол, по итогам которого нанятые Министерством юстиции КР эксперты уже предлагают в очень сжатые сроки вносить предложения по конкретным формулировкам.

Следует отметить, что законодательство, регулирующее деятельность СМИ и журналистов рассматривает сложный спектр отношений, складывающихся между гражданами, средствами массовой информации, журналистами, государственными и муниципальными органами. Внесение любых изменений, даже самых незначительных, в данной сфере требует глубокого анализа, широкого обсуждения со всеми заинтересованными сторонами.

Для внесения каких-либо изменений в закон требуется разработка концепции для регулирования конкретных правоотношений, например, право на доступ к информации журналистов и СМИ, гармонизация с другими нормативными правовыми актами и т.д.. Отсутствие концепции законопроекта будет противоречить нормам Закона КР "О регламенте ЖК" (ч. 6 ст. 51, ст. 56). Проводимая в настоящее время работа в рамках инвентаризации законодательства в сфере СМИ ведется без определения концепции вносимых изменений.

На основании вышеизложенного, медиа сообщество считает разработку предложений по внесению изменений в законодательство в сфере СМИ преждевременным. В связи с чем, просит вас законы КР "О средствах массовой информации" и "О защите профессиональной деятельности журналиста" в настоящее время оставить без каких-либо изменений".