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В Оше проходит международная конференция "Ислам - религия мира"

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- Бакыт Басарбек
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С 30 сентября по 1 октября текущего года в Оше проходит научно-практическая конференция на тему "Ислам-религия мира", организованная Государственной комиссией по делам религий Кыргызской Республики, Духовным управлением мусульман Кыргызстана и казыятом мусульман г. Ош при содействии мэрии южной столицы и ОшГУ. Об этом сообщает пресс-служба ГКДР КР.

"В международной конференции приняли участие представители государственных органов, религиозных организаций и учебных заведений Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Кыргызской Республики и Посольства Турецкой Республики в Кыргызстане.

Основной целью мероприятия является обсуждение роли и места ислама в установлении мира и согласия, организации разъяснительно-профилактических мероприятий против радикализма, экстремизма и терроризма, взаимодействия государственных органов и религиозных объединений, соблюдения общих духовных и культурных ценностей, уважения различных убеждений и взглядов, любви к человеку, принципов толерантности.

В рамках конференции директор Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики Тойгонбай Абдыкаров встретился с советником Полномочного Посла Турецкой Республики в Кыргызстане Мурселом Озтурком, представителем управления (Муфтията) мусульман Узбекистана, главным имам-хатибом Джами мечети "Убай ибн Кааб" г. Ташкента Абдулхакимом Маткуловым, заместителем председателя Совета муфтиев Российской Федерации Дамиром Мухетдиновым, Святейшим муфтием мусульман Республики Казахстан Науризбаем Утпиновым.

Участники конференции подчеркнули единодушие в необходимости дальнейшего укрепления отношений добрососедства и сотрудничества между религиозными объединениями между странами, учитывая, что совместная работа на международном уровне, обмен опытом окажет большое влияние на сохранение интересов всех граждан, традиций, обычаев каждого народа, развитие культуры и традиционных ценностей, обеспечение мира".


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URL: https://www.vb.kg/407214
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Ош, Кыргызстан
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