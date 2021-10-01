Как в Бишкеке отмечают Международный день пожилых людей (много фото)

В Бишкекском городском социальном стационарном учреждении общего типа для пожилых и лиц с ЛОВЗ, более известного как дом престарелых, прошло мероприятие "Вместе к активному долголетию!", приуроченное к Международному дню пожилых людей.

Акция была направлена на популяризацию активного долголетия, профилактику COVID-19 среди людей старшего возраста и обмен лучшими практиками в работе с пожилыми людьми.

Организаторами мероприятия выступает ОО "Ресурсный центр для пожилых" совместно с Министерством здравоохранения и социального развития, мэрией Бишкека, Бишкекским ССУ и членами международной геронтологической сети AgeNet International.

В рамках данного мероприятия подопечные ознакомятся с мерами профилактики и предупреждения COVID-19, методами восстановления, а также получат информацию от представителя Всемирной организации здравоохранения по вопросам иммунизации о вакцинации против коронавирусной инфекции.

- Вы являете собой живую связь времен и поколений. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость. Именно к вам как старшему поколению мы идем за советом и поддержкой. Гордимся, что вы есть, заряжаемся вашей энергией и оптимизмом. Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций. На сегодняшний день возраст – это не ограничение, а лишь ступенька к новым вершинам, - сказал директор департамента социального обеспечения Актан Балбаков.

Бабушки и дедушки тоже подготовили для гостей концертную программу, спели песни под аккомпанемент баяна.

Кроме того, постояльцы дома престарелых смогли принять участие в мастер-классах по оказанию первой доврачебной помощи, организованных волонтерами Красного Полумесяца.

А еще, пожалуй самое важное – гостям, пришедшим поздравить стариков рассказали об успехах, которых они достигли будучи в доме престарелых. Один мужчина, например, поступил после инсульта, не мог самостоятельно перевернуться с боку на бок. С ним занимаются реабилитацией с февраля. Сейчас он самостоятельно встает, пересаживается с кровати на коляску, может выйти погулять во двор. У другого – инвалидность с детства - ДЦП, в доме престарелых он занимается год. Буквально месяц назад начал самостоятельно вставать и ходить с помощью ходунка.

К слову, в интернатом учреждении проживают не только старики, но и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. Самый молодой – Эдик, 1984 года рождения. Попал к ним после черепно-мозговой травмы в лежачем состоянии. С ним начали заниматься с марта и за этом небольшой период времени парень начал самостоятельно садиться, поворачиваться, переворачиваться на 180 градусов и с посторонней помощью пересаживаться в инвалидную коляску. И пусть для кого-то эти небольшие сдвига в состоянии покажутся совсем незначительными, парень знает, чего они стоят, ведь раньше он, как рассказывают, он даже голову не мог самостоятельно приподнять.