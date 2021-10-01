Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 98.92 - 100.25

Как в Бишкеке отмечают Международный день пожилых людей (много фото)

286  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкекском городском социальном стационарном учреждении общего типа для пожилых и лиц с ЛОВЗ, более известного как дом престарелых, прошло мероприятие "Вместе к активному долголетию!", приуроченное к Международному дню пожилых людей.

Акция была направлена на популяризацию активного долголетия, профилактику COVID-19 среди людей старшего возраста и обмен лучшими практиками в работе с пожилыми людьми.

Организаторами мероприятия выступает ОО "Ресурсный центр для пожилых" совместно с Министерством здравоохранения и социального развития, мэрией Бишкека, Бишкекским ССУ и членами международной геронтологической сети AgeNet International.

В рамках данного мероприятия подопечные ознакомятся с мерами профилактики и предупреждения COVID-19, методами восстановления, а также получат информацию от представителя Всемирной организации здравоохранения по вопросам иммунизации о вакцинации против коронавирусной инфекции.

- Вы являете собой живую связь времен и поколений. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость. Именно к вам как старшему поколению мы идем за советом и поддержкой. Гордимся, что вы есть, заряжаемся вашей энергией и оптимизмом. Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций. На сегодняшний день возраст – это не ограничение, а лишь ступенька к новым вершинам, - сказал директор департамента социального обеспечения Актан Балбаков.

Бабушки и дедушки тоже подготовили для гостей концертную программу, спели песни под аккомпанемент баяна.

Кроме того, постояльцы дома престарелых смогли принять участие в мастер-классах по оказанию первой доврачебной помощи, организованных волонтерами Красного Полумесяца.

А еще, пожалуй самое важное – гостям, пришедшим поздравить стариков рассказали об успехах, которых они достигли будучи в доме престарелых. Один мужчина, например, поступил после инсульта, не мог самостоятельно перевернуться с боку на бок. С ним занимаются реабилитацией с февраля. Сейчас он самостоятельно встает, пересаживается с кровати на коляску, может выйти погулять во двор. У другого – инвалидность с детства - ДЦП, в доме престарелых он занимается год. Буквально месяц назад начал самостоятельно вставать и ходить с помощью ходунка.

К слову, в интернатом учреждении проживают не только старики, но и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. Самый молодой – Эдик, 1984 года рождения. Попал к ним после черепно-мозговой травмы в лежачем состоянии. С ним начали заниматься с марта и за этом небольшой период времени парень начал самостоятельно садиться, поворачиваться, переворачиваться на 180 градусов и с посторонней помощью пересаживаться в инвалидную коляску. И пусть для кого-то эти небольшие сдвига в состоянии покажутся совсем незначительными, парень знает, чего они стоят, ведь раньше он, как рассказывают, он даже голову не мог самостоятельно приподнять.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407217
Теги:
дом престарелых, праздник, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  