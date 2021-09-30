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В Русском драмтеатре имени Айтматова приняли восемь новых актеров

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке в Государственном национальном русском драмтеатре имени Айтматова прошел набор новых актеров в труппу театра. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Сообщается, что в кастинге, который проходил 28 сентября на главной сцене театра, приняли участие больше тридцати претендентов. На прослушивании всем новичкам нужно было рассказать стихотворение, басню и монолог. И хотя профильное образование в театральном училище, ВУЗе или студии не являлось обязательным условием, но зато преимуществом. Также приветствовалось умение играть на музыкальных инструментах.

Отбор претендентов проводил художественный совет театра, в который входят все заслуженные и народные артисты, много опытные мастера сцены и режиссеры театра.

По итогу кастинга театр принял в труппу восемь новых актеров, которые возможно уже в скором времени будут участвовать в новых постановках.


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URL: https://www.vb.kg/407219
Теги:
театр, Бишкек, Кыргызстан
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