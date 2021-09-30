В посольстве КР в РФ совершенствуют работу с посетителями

В ближайшее время в здании посольства Кыргызстана в Москве откроется новое здание консульского отдела. Оно, проинформировали в дипмиссии, будет оборудовано современной техникой, а консульское обслуживание - производиться с применением современных технологий.

Сегодня в таком отделе, как сообщается, функционирует десять окошек. В них предоставляются консульские услуги по приему заявлений на получение или обмен паспортов КР, оформлению свидетельств на возвращение в Кыргызстан, постановке на консульский учет, вопросам гражданства и нотариата, выдаче различных консульских справок и другим вопросам.

В целях упорядочения приема посетителей с августа текущего года изменен его алгоритм. И теперь такой прием осуществляется в случае основных и востребованных консульских услуг по предварительной записи. Данная мера помогла избежать столпотворения, длительного ожидания своей очереди.

Кроме того, посольство запланировало кампанию по массовой паспортизации граждан Кыргызстана. Ее намечено провести с 4 по 16 октября. Специально для увеличения пропускной способности консульского отдела ожидается прибытие из МИД КР в Москву группы консульских работников.

В этой связи в данный период прием граждан КР по вопросу получения или обмена паспортов будет производиться ежедневно с 09.00 до 21.00, без выходных дней. И также - по предварительной записи. Для этого на электронный почтовый адрес msk.pasport.kg@mail.ru нужно направить сообщение, в котором указать данные лица или лиц (фамилия, имя отчество), дату рождения (день, месяц, год), номер контактного телефона, место нахождения (город), причину обращения (оформление паспорта впервые, окончание срока действия, порча, утеря и др.).

Ответное сообщение поступит в течение одного - трех рабочих дней с момента подачи заявки, с указанием дня, времени и перечня необходимых документов, отметили в посольстве. По его информации, в Москве и Московской области находится порядка 350 тысяч граждан КР, что превышает население некоторых областей Кыргызстана. В дипмиссии попросили заблаговременно записываться на прием и подготовить требуемые документы.