Будем живы - не помрем. C вакциной

Ранее кыргызское научно–производственное объединение "Профилактическая медицина" и Санкт–Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера с 28 июня по 2 июля проводили исследование по оценке популяционного иммунитета к вирусу SARS COV–2 у населения нашей страны в условиях пандемии COVID–19. По данным руководителя НПО Зуридина Нурматова, 57 процентов кыргызстанцев имеют антитела к вирусу SARS–CoV–2. Окончательные итоги пока еще не подведены.

Из 9 тысяч 800 человек, которые приняли участие в исследовании, 2 тысячи 400 были вакцинированы. Из числа вакцинированных у 91% были антитела к коронавирусу. Это свидетельствует об эффективности вакцины. Участники исследования были разделены на семь возрастных групп. Это исследование является показательным, то есть с точки зрения эпидемиологии его данные представляют по группам все население страны. По словам Нурматова, оценка популяционного иммунитета очень важна для государства, так как полученные цифры позволят прогнозировать течение инфекции, с которой нам предстоит еще какое–то время жить в активной борьбе, предупреждать ее распространение, планировать свои мероприятия. Конечно, сегодня врачи более вооружены знаниями о коронавирусе во всех направлениях: как проводить диагностику, профилактику, реабилитацию, лечить. Но инфекция подбрасывает им все новые проблемы. Вирус мутирует, существует несколько его штаммов. Наиболее агрессивный среди них "дельта". Он более контагиозный, его инкубационный период короч, возможность инфицирования возрастает.

"Популяционный иммунитет достигается двумя путями: либо все переболеют, либо вакцинируются. Но если идти по первому пути, то возможны большие людские потери, не каждый сможет преодолеть эту инфекцию. Никогда точно нельзя спрогнозировать, как перенесет ее тот или иной больной. И уповать на то, что я, дескать, переболею легко, - это безрассудство. Поэтому, чтобы поставить заслон COVID, надо планировать мероприятия по активной вакцинации.

Популяционный иммунитет должен быть как минимум 60–70 процентов. А в идеале - 90 процентов. Возможность распространения вируса станет очень маленькой, потому что каждый будет привит. Цель же нашей программы - не только определить популяционный иммунитет, но и достигнуть его", - сказал Зуридин Нурматов.

Недостатка вакцин и прививочных пунктов в стране нет. Из трех миллионов доз разных вакцин, но в основном китайской "Синофарм", использовано уже больше миллиона доз. А как сообщила в начале недели директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова, в Кыргызстан в октябре поступит вакцина Pfizer. По ее словам, 259 тысяч доз вакцины прибудут по линии программы COVAX, возможно, до 10 октября.

"Мы стараемся установить соответствующие холодильники. Надеюсь, до конца сентября холодильники прибудут", - сказала она. Как известно, долговременное хранение этой вакцины возможно только при минус 70 градусов Цельсия. Но США разрешили хранить вакцину от коронавируса компании Pfizer до одного месяца в обычном холодильнике после разморозки и до разбавления перед инъекцией. Ранее размороженные капсулы с неразведенной вакциной можно было хранить в обычном холодильнике только до 5 дней. Ишенапысова также отметила, что, возможно, в конце года или в начале 2022 года прибудет еще и вакцина "Модерна". Сейчас в Кыргызстане в ходу китайская вакцина "Синофарм", которая отлично себя зарекомендовала.

Сбывается и заявление Зуридина Нурматова. В конце августа он сказал: "Математическое моделирование показывает, что в сентябре будет еще спад -100–150 случаев и меньше. Это означает, что третья волна заканчивается. Но мы еще не победили пандемию". И тут он тоже на сто процентов прав, поскольку вирус постоянно мутирует, появляются его новые штаммы. Например, буквально в среду появилась информация, что в России и Германии обнаружили летом его новый вид B.1.1.523. Были зарегистрированы случаи в США и Австралии.

Медики, конечно, готовятся к разным выкрутасам коронавируса. Запасаются и масками, и препаратами. На днях, например, поступил гуманитарный груз из Китая, в котором три миллиона медицинских масок, 100 тысяч медицинских масок N95, 20 тысяч комплектов защитных костюмов.

Число заболевших коронавирусом COVID–19 достигло в мире 31 млн. 736 тыс. 419, за последние сутки прибавилось 270 тысяч 004 зараженных. С начала пандемии скончалось 4 974 546 человек, за сутки - 5 тысяч 531. Выздоровели 23 млн. 367 тысяч 815 пациентов. У нас пока ситуация стабильная, коронавирус ведет себя не агрессивно. Заболевает за сутки 70 до 90 человек.