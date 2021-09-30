Жапаров подарил ГИС свой дом и призвал богачей последовать его примеру

Семья президента КР Садыра Жапарова на безвозмездной основе передала Государственной ипотечной компании свой жилой дом в столице. Видео об этом на своей странице в соцсети опубликовал пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

По словам президента, он призвал всех состоятельных кыргызстанцев последовать его примеру.

"Мы хотим обеспечить доступным жильем не только госслужащих, но и представителей других сословий: торговцев, учителей и врачей. Почему я организовал эту акцию. Чтобы люди не думали, что государство не способно им помочь. По моим расчетам через 2-3 года государство способно будет решить этот вопрос, но пока я призываю состоятельных людей внести свою лепту и последовать этому примеру", - сказал он.