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Жапаров подарил ГИС свой дом и призвал богачей последовать его примеру

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- Бакыт Басарбек
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Семья президента КР Садыра Жапарова на безвозмездной основе передала Государственной ипотечной компании свой жилой дом в столице. Видео об этом на своей странице в соцсети опубликовал пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

По словам президента, он призвал всех состоятельных кыргызстанцев последовать его примеру.

"Мы хотим обеспечить доступным жильем не только госслужащих, но и представителей других сословий: торговцев, учителей и врачей. Почему я организовал эту акцию. Чтобы люди не думали, что государство не способно им помочь. По моим расчетам через 2-3 года государство способно будет решить этот вопрос, но пока я призываю состоятельных людей внести свою лепту и последовать этому примеру", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/407232
Теги:
ипотека, Бишкек, доступное жилье, Садыр Жапаров
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