Военные Кыргызстана участвуют в деловой игре ОДКБ по ситуации в ЦА

В рамках Организации Договора о коллективной безопасности инициирована совместная деловая игра. Она проходит в период с 29 сентября по 2 октября на базе Центра кризисного реагирования ОДКБ в Москве с использованием возможностей закрытой видеоконференцсвязи.

Это – совместная игра Секретариата ОДКБ, Объединенного штаба ОДКБ и оперативных групп заинтересованных министерств и ведомств государств-партнеров. В ходе нее, как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, вырабатываются предложения Совету коллективной безопасности по нормализации ситуации в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности на основе условной обстановки, созданной в ходе игры с учетом ситуации в Афганистане.

На первом этапе проводятся консультации со странами ОДКБ – Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном - и согласовывается комплекс мероприятий политико-дипломатического характера.

В случае обострения военно-политической обстановки в регионе предусматривается проведение второго этапа этой игры, с целью выработки предложений по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.

Напомним, что ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств ОДКБ была одним из самых важных вопросов повестки прошедшей 16 сентября в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Афганская проблематика стала ключевой и в ходе состоявшегося в столице Таджикистана 17 сентября совместного заседания лидеров стран ОДКБ и ШОС. Выступая на заседании, президент России Владимир Путин отметил важность сопряжения усилий обеих этих организаций и других региональных структур в целях обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве.