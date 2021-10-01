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В Подмосковье во время работ погиб мигрант из Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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В подмосковном городе Раменское во время во время установки металлического ограждения на трассе погиб 20-летний трудовой мигрант. Его раздавило столбом, рассказали в Федеральном агентстве новостей.

Как сообщается, информация о несчастном случае поступила в дежурную часть полиции 28 сентября около 14:00. Все произошло на внешней стороне Центральной кольцевой автомобильной дороги в Раменском городском округе. На место происшествия прибыли оперативно-следственная группа и врачи. Но пострадавшему уже ничем нельзя было помочь.

Предварительно врачи констатировали, что его смерть наступила от многочисленных переломов костей тела и свода черепа.

По данному факту следователями Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области назначено проведение проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

"Погибший - мой земляк из Киргизии, - приводятся слова очевидца происшествия. - Он устроился на работу недавно. Зарегистрирован был в Москве. Помог ему родственник, который трудится в нашей организации несколько лет. Парень ничего не умел делать, поэтому выполнял самую грязную работу. Ему дали задание откопать железный столб. Он вырыл яму, и столб упал прямо на него. Я подбежал к нему в надежде, что он жив. Но как только увидел его, то понял, что это конец. Парень лежал в неестественной позе, из носа шла кровь".

Тело погибшего отправлено в местный морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Она установит точные причины смерти кыргызстанца, отметили в ФАН.


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URL: https://www.vb.kg/407239
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