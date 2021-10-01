72 года со Дня образования КНР. Интервью с послом КНР в КР Ду Дэвэнь

В преддверии праздника посол Китайской Народной Республики в Кыргызстане Ду Дэвэнь дала интервью VB.KG.

За 72 года со Дня образования КНР добилась невероятных успехов. За счет чего бедной и малограмотной стране удалось стать одной из сильнейших и влиятельных стран мира за такой небольшой период в истории?

- 72 года назад, когда был основан Новый Китай, страна действительно была одной из самых бедных и отсталых в мире. За 72 года под руководством Коммунистической партии китайский народ осуществил великий скачок: встал на ноги и превращается в сильную и могущественную нацию. В 2020 году Китай успешно преодолел негативные последствия эпидемии коронавируса, остался единственной страной с положительным экономическим ростом среди крупнейших экономик мира. ВВП Китая впервые превысил сто триллионов юаней, достиг 101,5986 триллиона юаней (около 14,7 триллиона долларов).

В этом году Китай осуществил первую 100-летную цель, объявив о завершении всестороннего построения общества средней зажиточности и исторического решения проблемы абсолютной бедности. Среднедушевой ВВП Китая уже превысил 10 тысяч долларов США. Навигационная система "Бэйдоу", исследовательский зонд "Чанъэ-5", марсианский зонд "Тяньвэнь-1", китайская орбитальная космическая станция "Тяньгун" и др. свидетельствуют о стремительном прогрессе Китая в научно-технической области. Китай выдвинул ряд таких новых идей и инициатив, как содействие созданию сообщества единой судьбы человечества, построение международных отношений нового типа и совместное строительство "Одного пояса - одного пути", которые отличаются китайскими особенностями, отражают дух времени и влияют на развитие и прогресс всего человечества.

1 июля этого года китайский народ торжественно отметил столетие КПК. Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин выступил с важной речью. Он подчеркнул, что все достижения, которых добилась страна за последние 100 лет, являются результатом сплоченной борьбы КПК, китайского народа и китайской нации. Со дня своего рождения Коммунистическая партия рассматривает борьбу за счастливую жизнь китайского народа и возрождение китайской нации в качестве своей первоначальной цели и миссии. В своих усилиях по государственному строительству, особенно в борьбе с эпидемией COVID-19, КПК всегда ставит безопасность жизни людей на первое место. Тем самым она завоевала широкую поддержку и опору китайского народа. По данным долгосрочного опроса, проведенного Гарвардской школой Кеннеди, удовлетворенность китайского народа правительством во главе с КПК выросла с 86,1 процента в 2003 году до 93,1 процента в 2016 году. Это отличный результат, которым могла бы гордиться любая правящая партия в мире.

Ключ к способности Коммунистической партии Китая объединить сотни миллионов людей лежит в силе ее руководства и управления. КПК всегда настаивает на сочетании основных принципов марксизма с конкретными реалиями Китая. Система руководства и рабочий механизм, применяемые КПК, соответствуют национальным условиям Китая, его историческим и культурным традициям, демонстрируют высокую эффективность и превосходство на практике. Мы твердо верим, что под сильным руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, китайская мечта о великом возрождении китайской нации будет реализована, и китайская нация сможет внести новый и больший вклад в дело прогресса человечества.

Какую основную цель руководство Китая ставит для дальнейшего развития страны?

- Китай достиг своей первой столетней цели в срок и построил общество средней зажиточности. Он вступил на путь реализации второй столетней цели - построение современной и могущественной социалистической страны. Для достижения этой амбициозной цели мы разработали и приняли четырнадцатый пятилетний план национального экономического и социального развития и план долгосрочных целей до 2035 года.

В экономическом развитии мы будем следовать новой концепции развития, создавать высокостандартную рыночную систему, значительно усиливать инновационный потенциал. Будет повышена добавленная стоимость стратегических развивающихся отраслей до 17 процентов ВВП и выше, среднегодовой рост расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы всего общества - более чем на 7 процентов, добавленная стоимость ключевых отраслей цифровой экономики - до 10 процента ВВП. Сельскохозяйственная база станет более прочной, уровень урбанизации постоянного населения вырастет до 65 процентов. "Зеленая трансформация" производства и образа жизни достигнет значительных результатов, потребление энергии и выбросы углекислого газа на единицу ВВП снизятся соответственно на 13,5 процента и 18 процентов. Коэффициент дней хорошего качества воздуха в главных городах достигнет 87,5 процента. Уровень покрытия лесами вырастет до 24,1 процента, значительно улучшится городская и сельская среда обитания.

В социальном управлении мы будем и в дальнейшем повышать уровень социальной культуры и социального управления на низовом уровне, продолжать укоренять в сердцах людей основные ценности социализма, совершенствовать социалистическую демократию и демократическую законность, а также усиливать реагирование на чрезвычайные ситуации, предпринимать важные шаги в модернизации национальной обороны и Вооруженных сил.

В обеспечении благосостояния народа постараемся достичь более полной и качественной занятости, уровень безработицы в городах держится в пределах 5,5%, рост располагаемого дохода на душу населения будет в основном соответствовать росту ВВП. Будем продолжать повышать уровень образования всего населения, средний срок обучения для населения трудоспособного возраста увеличится до 11,3 года, уровень охвата базовым пенсионным страхованием вырастет до 95 процентов. Будем увеличивать ожидаемую продолжительность жизни населения еще на один год и всесторонне реализовывать стратегию подъема сельских районов, уверенно продвигать всеобщее процветание населения.

К 2035 году Китай в основном осуществит социалистическую модернизацию, и его экономическая, научно-техническая мощь и комплексная государственная мощь значительно возрастут. ВВП на душу населения достигнет уровня среднеразвитых стран. Осуществятся модернизация системы и способности государственного управления, мягкая сила культуры страны будет усилена, широко распространится экологическое производство и зеленый образ жизни.

Хочу подчеркнуть, что осуществление высококачественного развития Китая непременно предоставит более широкий рынок, больше возможностей и более сильную динамику для развития различных стран мира, включая Кыргызстан. Мы искренне приглашаем Кыргызстан на "экспресс-поезд" развития Китая для достижения совместного развития и совместного процветания двух стран.

Вас, как гражданина, как дипломата не задевают порой просто оскорбительные и наглые заявления западных политиков в адрес Китая? И почему он так сдержанно реагирует на обвинения и клевету?

- Китай твердо придерживается независимой и мирной внешней политики, постоянно расширяет круг своих друзей на международной арене и вносит большой вклад в глобальное развитие. Китай установил дипломатические отношения со 180 странами и партнерские отношения в различных формах со 112 странами и международными организациями. Китай превратился во вторую по величине экономику мира, крупнейшего торговца товарами и крупнейшего потребителя иностранных инвестиций. Он является крупнейшим торговым партнером более чем 120 стран и регионов. В Китае создано более миллиона предприятий с иностранным капиталом. За семь лет с момента выдвижения инициативы "Один пояс - один путь" Китай подписал документы о сотрудничестве со 140 странами и 31 международной организацией, общий объем торговли со странами-партнерами "Пояса и пути" составил более 7,8 триллиона долларов США, а объем прямых инвестиций - более 110 миллиардов долларов. В течение последних 10 лет количество поездов по маршруту "Китай-Европа" уже достигло более 1000 в месяц, этот маршрут стал "коридором жизни" для совместной борьбы с эпидемией и содействия экономическому восстановлению. Согласно докладу Всемирного банка, ожидается, что к 2030 году "Пояс и путь" поможет вывести 7,6 миллиона человек из крайней бедности и 32 миллиона - из умеренной бедности во всем мире. Уже более 10 лет подряд вклад Китая в мировой экономический рост и в глобальное сокращение бедности превышает более 30 процентов и 70 процентов соответственно.

К сожалению, некоторые западные страны обеспокоены быстрым развитием Китая. Они, игнорируя его вклад в глобальное развитие и прогресс человечества, рассматривают успех китайского пути как угрозу и стремятся к политическим манипуляциям, придумывая различные предлоги для произвольного обвинения и дискредитации Китая с целью подавить и сдержать его развитие. Приведу два примера. Например, используют пандемию COVID-19 для нападок и очернения Китая. Отслеживание происхождения нового коронавируса - это сложная научная проблема, которая должна и может быть изучена только учеными всего мира в сотрудничестве. Однако США и некоторые западные страны вопреки научным аргументам и фактам, игнорируя прозрачную, открытую позицию китайского правительства в сотрудничестве и результаты двух визитов экспертов ВОЗ в Китай, состряпали через спецслужбу США так называемый отчет по итогам расследования происхождения коронавируса, сфабриковали ложь, распространили политические вирусы. Эти силы используют вопрос отслеживания происхождения коронавируса, чтобы "свалить" вину на Китай. Китайская сторона решительно выступает против этого, твердо защищает суверенитет, безопасность и интересы страны.

А также распространяют так называемую "теорию китайской угрозы" и клевету о том, что поддержка и помощь Китая развивающимся странам якобы несет им неоколониализм и неоэкспансионизм. Председатель КНР г-н Си Цзиньпин заявил, что в крови китайской нации нет генов захватчиков и гегемонов, и что китайский народ не принимает логику "сильная страна обязательно должна быть узурпатором", он желает жить в согласии со всеми народами мира и гармонично развиваться с ними.

За 72 года с момента основания Нового Китая мы ни разу не развернули войну против другой страны, не оккупировали земли другого государства. Китай стал почти единственной страной в мире, в Конституции которой прописано мирное развитие. У Китая самые протяженные в мире границы, самое большое количество соседей и самые сложные исторические переплетения, но мы путем мирных переговоров завершили демаркации границ с 12 из 14 наших сухопутных соседей, включая нашего дружественного соседа - Кыргызстан. Некоторые страны пропагандируют так называемую "теорию китайской угрозы" с целью подорвать дружественные отношения Китая с соответствующими странами.

Мне приятно отметить, что перед лицом нападок и клеветы против Китая со стороны западных политиков правительство и народ Кыргызстана стоят на стороне международной справедливости, проводят политику китайско-кыргызской дружбы, твердо поддерживают Китай в защите национального суверенитета, государственной безопасности и интересов развития. Это в полной мере отражает высокий уровень китайско-кыргызских отношений всестороннего стратегического партнерства.

Меня не так давно попросили назвать характерную особенность китайской нации. Я ответила – коллективизм. Я права? Какие еще отличительные черты присущи китайскому народу?

- Действительно, коллективизм - это одно из замечательных качеств китайской нации, и дух коллективизма китайского народа глубоко укоренился в патриотизме китайского народа. Председатель КНР г-н Си Цзиньпин сказал, что патриотизм был в крови китайской нации с древних времен. Его нельзя удалить, сломать или уничтожить. Это духовная общность китайской нации. Патриотизм и коллективизм китайской нации в полной мере проявились в борьбе с COVID-19. После вспышки эпидемии под единым руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, китайский народ объединился воедино и приложил все свои силы, чтобы помочь городу Ухань. Строители работали день и ночь, чтобы за короткий срок построить больницы Хошэньшань и Лэйшэньшань. Сотни миллионов китайцев откликнулись на призыв правительства о добровольном соблюдении домашнего карантина. Руководствуясь принципом "один за всех, все за одного", китайцы активно участвуют в вакцинации. Именно благодаря усилиям всего народа Китай достиг стратегических результатов по профилактике и контролю над эпидемией.

Богатые и великолепные китайские цивилизации на протяжении тысячелетий породили в китайском народе много хороших качеств. Например, миролюбие. Китайский народ дорожит понятиями "находиться в согласии, имея разные взгляды", "единство природы и человека" и "мир как ценность". Культура гармонии воспитала в китайском народе национальный характер миролюбия. Всемирно известный Шелковый путь был дорогой мира, торговли и культуры, он свидетельствует о стремлении китайцев к дружественному обмену и взаимовыгодному сотрудничеству. Современный Китай пережил столетний период вторжений и войн, поэтому народ еще больше дорожит миром. Китай неуклонно придерживается пути мирного развития, руководствуется концепцией "доброжелательность, искренность, взаимовыгодность и инклюзивность", проводит политику добрососедства, постоянно углубляет добрососедские отношения с соседними странами, включая Кыргызстан. Китай всегда остается строителем мира во всем мире, выступает за осуществление истинного мультилатерализма и совершенствование системы глобального управления, лидирует в продвижении демократизации и верховенства права в международных отношениях.

Еще две замечательные черты присущи нашему народу - открытость и толерантность. Китай всегда настаивает на том, что все страны равны, будь то большие или маленькие, сильные или слабые, богатые или бедные, уважает право народов всех стран самостоятельно выбирать свой путь развития. Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин отметил, что независимо от того, как меняется международная ситуация, мы всегда будем придерживаться принципов равенства, демократии, инклюзивности и уважать разнообразие цивилизаций. Внутренние дела каждой страны решаются ее народом, а мировые дела решаются всеми странами мира путем консультации.

Я думаю, что именно благодаря этим превосходным чертам национального характера китайская цивилизация продолжается на протяжении тысячелетий, Китай развивается и процветает, остается главной силой, выступающей за справедливость в международном сообществе.

На встрече в КНУ, посвященной столетию Компартии Китая, один из наших экспертов заявил, что другим странам, в том числе Кыргызстану, надо брать пример с КНР и многому поучиться у соседей. Чему, на ваш взгляд?

- Я лично участвовала в упомянутом круглом столе на тему "Празднование 100-летия основания Коммунистической партии Китая". Участники в выступлениях высоко оценили достижения Коммунистической партии Китая за прошедшее столетие.

На самом деле за 100 лет КПК вела китайский народ через неустанную борьбу, написала самый величественный эпос за тысячелетнюю историю Китая и сотворила множество чудес в истории человеческой цивилизации. Председатель КНР г-н Си Цзиньпин отметил, на протяжении ста лет и борьба, и все начинания китайского народа под руководством КПК направлены на достижение одной цели - великого возрождения китайской нации. В этом процессе достигнут богатый опыт, который стоит обобщить. Я остановлюсь на трех моментах. Во-первых, придерживаться пути развития в соответствии с национальными реалиями. Дорога определяет судьбу. Коммунистическая партия Китая придерживается основных принципов марксизма, исходя из реальной ситуации в Китае, проводит кропотливые исследования, черпая мудрость из китайской цивилизации, осознавая общую тенденцию времени. И в конце концов, нашел правильный путь к процветанию страны и счастью народа - путь социализма с китайской спецификой. Тот факт, что социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху, расширил путь к модернизации для развивающихся стран, предоставил совершенно новый выбор для стран и народов мира, которые хотят ускорить развитие при сохранении своей независимости, представил всему миру китайскую мудрость и китайский вариант для решения проблемы человечества.

Во-вторых, придерживаться идеологии развития, ориентированного на народ. Страна - это народ, а народ - это страна. Председатель Си Цзиньпин сказал, что стремление народа к лучшей жизни является целью борьбы КПК. В последние годы китайское правительство обращает повышенное внимание на обеспечение и улучшение условий жизни населения, постоянно увеличивает финансирование в социальных сферах, построило крупнейшую в мире систему социального обеспечения. Мы настаиваем на развитии народной демократии и обеспечении социальной справедливости, придерживаемся цели всеобщего процветания, добились всеобъемлющей победы в борьбе с бедностью. Руководствуемся принципом "интересы народа в жизни народа превыше всего", мы добились стратегических результатов в борьбе с эпидемией COVID-19.

В-третьих, неуклонно проводить политику реформ и открытости. Реформы и открытость - это ключевой шаг для китайской нации, чтобы идти в ногу со временем и достичь быстрого развития. Г-н Дэн Сяопин, главный архитектор китайских реформ и открытости, неоднократно подчеркивал, что бедность - это не социализм. На третьем пленуме ЦК КПК 11-го созыва в 1978 году Китай начал свой исторический путь реформ и открытости: от сельских районов к городским, от пилотных проектов к расширению, от реформы экономической системы к всестороннему углублению реформы. Китай путем реформы упорно преодолевает трудности и проблемы, возникающие на пути продвижения вперед. Всего за 40 с лишним лет Китай добился исторической трансформации от высокоцентрализованной плановой экономической системы к динамичной социалистической рыночной экономике, исторического прорыва от относительно отсталой производительной силы до второй по величине экономики в мире, исторического скачка в уровне жизни людей от недостаточного пропитания до общего благосостояния. Вклад Китая в мировой экономический рост тоже значительно увеличивался.

Как дружественный сосед, Китай искренне желает народу Кыргызстана найти путь развития, соответствующий своим национальным реалиям, реализовать свои добрые пожелания о национальном процветании и счастье народа.

Судя по сообщениям СМИ, объем китайских инвестиций в Кыргызстан существенно уступает объему инвестиций, например, в Казахстан, Узбекистан и другие страны. Что мешает углубленному инвестиционному сотрудничеству между нашими странами? Когда, наконец, наши страны выйдут на уровень всестороннего стратегического партнерства, соглашение о котором было подписано во время госвизита Си Цзиньпина в Кыргызстан?

- Прежде всего хочу отметить, что из-за различной ситуации в разных странах нельзя судить об уровне инвестиционного сотрудничества просто по его сумме. Я считаю, что в последние годы китайско-кыргызское торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество сохраняет хорошую динамику развития. Это отражается в следующих аспектах. Во-первых, в стремительном развитии двусторонней торговли. В этом году исполнилось 30 лет независимости Кыргызстана, и вскоре Китай и Кыргызстан отметят 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. За последние 30 лет масштабы торговли между Китаем и Кыргызстаном постоянно расширяются, их уровень постоянно повышается.

На протяжении многих лет Китай сохраняет статус крупнейшего торгового партнера Кыргызстана и крупнейшего источника импорта. В 2018 году объем торговли между Китаем и Кыргызстаном приблизился к 2 миллиардам долларов. Из-за COVID-19 объем товарооборота между нашими странами снизился, но благодаря совместным усилиям обеих сторон ситуация постоянно улучшается. Согласно статистическим данным Кыргызстана, объем торговли между двумя странами с января по июль этого года составил около 720 миллионов долларов, что на 68,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Конечно, обе стороны должны продолжать упорно работать над постоянным улучшением уровня торговли между двумя странами.

Во-вторых, в последние годы Китай является основным источником прямых иностранных инвестиций Кыргызстана. В условиях эпидемии инвестиции Китая в Кыргызстан продолжают расти. В первой половине этого года прямые инвестиции Китая в Кыргызстан составили примерно 102 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 97,8%. Инвестиционное сотрудничество Китая с Кыргызстаном охватывает спектр таких областей, как сельское хозяйство, медицина, строительные материалы, транспорт, связь, энергетика и электроэнергетика, переработка нефти и газа и разработка минеральных ресурсов, что вносит важный вклад в экономическое и социальное развитие Кыргызстана. В-третьих, идет активная реализация крупных проектов в рамках совместного строительства "Одного пояса - одного пути". Обе стороны активно продвигают строительство международных автомагистралей, эффективно содействуют упрощению торговли и перевозок. Стороны завершили целый ряд энергетических проектов в Кыргызстане, которые в значительной степени способствовали экономическому развитию Кыргызстана. Кыргызская сторона реализовала ряд проектов с грантовой помощью правительства Китая, что принесло большое благо народу Кыргызстана.

В настоящее время китайско-кыргызское торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество сталкивается и с определенными трудностями и препятствиями. Во-первых, на фоне пандемии передвижение людей и товаров подвергается большому неудобству. Во-вторых, есть случаи, когда китайские предприятия подвергались нападениям и угрозам, законные права и интересы инвесторов недостаточно защищены. В-третьих, условия безопасности всегда вызывают озабоченность у китайских инвесторов. В-четвертых, сложные процедуры ратификации не способствуют продвижению инвестиционных проектов, а из-за неурегулированных разногласий в области налогообложения и охраны окружающей среды деятельность предприятий надолго приостановлена, что подрывает доверие инвесторов.

Но отрадно видеть, что правительство Кыргызстана предпринимает позитивные шаги по защите законных прав и интересов инвесторов, создав Министерство инвестиций и Антикоррупционный деловой совет при президенте, продемонстрировав свою готовность и решимость улучшить условия ведения бизнеса и привлечения иностранных инвестиций. Китайская сторона будет и в дальнейшем продолжать поощрять китайских бизнесменов инвестировать и вести бизнес на территории Кыргызстана.

В следующем году наши страны отметят 30-летие дипотношений. Каков, на ваш взгляд, итог этих отношений? Как планируется отметить юбилей? Какие мероприятия планируется провести в преддверии этой даты?

- За последние 30 лет с момента установления дипломатических отношений китайско-кыргызские отношения выдержали испытание международными изменениями и всегда сохраняют тенденцию здорового и стабильного развития, совершив исторический скачок от добрососедства к стратегическому партнерству, а затем к всестороннему стратегическому партнерству. Китай всегда придерживается концепции сообщества единой судьбы человечества и активно продвигает строительство сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана. Две страны тесно сотрудничают и поддерживают друг друга в борьбе с эпидемией. Китай и Кыргызстан стали добрыми соседями, хорошими друзьями, надежными партнерами и родными братьями. Приведу несколько примеров.

Во-первых, постоянно укрепляется политическое взаимное доверие. Между Китаем и Кыргызстаном не существует серьезных проблем, мешающих развитию отношений между двумя странами. Обе стороны поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих их коренные интересы. Китай поддерживает путь развития, самостоятельно выбранный кыргызским народом в соответствии с национальными реалиями, решительно поддерживает внутреннюю и внешнюю политику, проводимую правительством Кыргызстана для защиты национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности. Кыргызстан всегда оказывает поддержку Китаю в вопросах Тайваня, СУАР, в борьбе с "тремя силами зла" и т.д. Обе стороны тесно сотрудничают в рамках таких многосторонних структур, как ООН и ШОС.

Во-вторых, непрерывно углубляется практическое сотрудничество. Кыргызстан является одной из первых стран, которые поддержали и участвуют в совместном строительстве "Одного пояса - одного пути". Обе стороны в рамках "Пояса и пути" проводят сотрудничество в таких традиционных областях, как торговля и экономика, энергетика, сельское хозяйство, строительство инфраструктуры и взаимосвязанность, активно расширяют новые точки экономического роста: цифровая экономика и здравоохранение. Китай является одним из основных торговых партнеров, крупнейшим источником инвестиций и крупнейшим источником импорта для Кыргызстана, китайские предприятия активно инвестируют в Кыргызстан, внесли и вносят важный вклад в социально-экономическое развитие Кыргызстана и улучшение условий жизни народа Кыргызстана.

В-третьих, постоянно развивается сотрудничество в области безопасности. Живя по соседству, Китай и Кыргызстан разделяют общие интересы в вопросах региональной безопасности. Плодотворно разворачивается взаимодействие между военными, правоохранительными органами и службами безопасности двух стран. Обе стороны углубляют сотрудничество в борьбе с "тремя силами зла", контрабандой наркотиков и транснациональной организованной преступностью, играют важную роль в сохранении жизни и имущества двух народов и обеспечении безопасного и стабильного развития региона.

В-четвертых, активно расширяются культурно-гуманитарные обмены. Эпос "Манас" - общее культурное наследие китайского и кыргызского народов. В июне 2019 года представление в Бишкеке китайской оперы "Манас" завершилось триумфом. В Кыргызстане наблюдается бум китайского языка. В настоящее время почти 5 000 студентов обучаются в Китае. А четыре Института Конфуция и 21 класс Конфуция в разных частях Кыргызстана предоставляют кыргызским студентам платформу для изучения Китая. Обе стороны активно изучают возможности сотрудничества в области перевода известных произведений, совместной археологии, в профессиональном образовании и создании культурных центров.

5 января 2022 года исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между КНР и КР. И Китай, и Кыргызстан придают им большое значение и активно планируют праздничные мероприятия. В данный момент наше посольство готовит семинар и короткометражный фильм, посвященные 30-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Кыргызстаном. Обе стороны проанализируют достижения в сотрудничестве двух стран за последние 30 лет и совместно изучат новое будущее китайско-кыргызских отношений. У нас есть основания полагать, что на новом старте 30-летия всестороннее стратегическое партнерство Китая и Кыргызстана получит еще большее развитие.

Говорят, что самое главное в должности посла – любовь к стране, в которую ты отправляешься. Согласны? В чем вы видите свою задачу в качестве посла КНР в Кыргызстане?

- Я приехала в Кыргызстан в марте 2019 года и стала десятым Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в КР. Я долгое время работала в департаменте стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД Китая, курировала региональные дела в России и Центральной Азии. То есть с Кыргызстаном я познакомилась уже тогда. Его добродушный и гостеприимный кыргызский народ, уникальная кыргызская традиционная культура, природа оставили прекрасное впечатление.

Как посол я осознаю ответственность, возложенную на меня. Помня о своей миссии, я и моя команда активно и искренне сотрудничаем с кыргызской стороной и делаем все возможное для укрепления китайско-кыргызских отношений.

Важной миссией послов является содействие в реализации договоренностей лидеров наших стран. В ходе государственного визита Председателя КНР г-на Си Цзиньпина в Кыргызстан в июне 2019 года стороны приняли Совместную декларацию о дальнейшем углублении отношений всестороннего стратегического партнерства, а также подписали 18 документов о сотрудничестве в области торговли, инвестиций, импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции и др. Обе стороны тесно сотрудничают, активно продвигают реализацию соответствующих документов. В феврале текущего года состоялся телефонный разговор Председателя КНР г-на Си Цзиньпин с Президентом КР г-ном Садыром Жапаровым, в ходе которого лидеры двух стран совместно наметили план будущего развития отношений между двумя странами. В соответствии со стратегическими установками двух лидеров китайская и кыргызская стороны активно и всесторонне продвигают сотрудничество в разных сферах.

Я уже много говорила о достижениях сотрудничества между Китаем и Кыргызстаном в рамках совместного строительства "Пояса и пути" и хотела бы подчеркнуть, что это самая важная платформа для китайско-кыргызского делового сотрудничества. Продолжение продвижения китайско-кыргызского сотрудничества в рамках совместного строительства "Пояса и пути" отвечает коренным интересам обеих стран и их народов.

Китайцы говорят, что дружба наций заключается в близости их народов. Дать возможность народу Кыргызстана, особенно молодому поколению, объективно и всесторонне узнать Китай, было и остается важной задачей посольства. Мы стремимся установить контакты с кыргызским обществом и познакомить его с Китаем. Мы также активно знакомим китайский народ с Кыргызстаном. Надеемся и верим, что благодаря совместным усилиям обеих сторон дружба между КНР и КР будет передаваться из поколения в поколение.

Мы обязаны также защищать безопасность и законные права и интересы китайских граждан и предприятий в Кыргызстане. Дипломатия в интересах народа - важный элемент и особенность дипломатии с китайской спецификой в новую эпоху. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность кыргызской стороне за поддержку и содействие в работе посольства Китая.

Будучи послом Китая в Кыргызстане в течение двух с половиной лет, в памяти осталось много приятных воспоминаний. Были, конечно, и трудные моменты. Я всегда испытываю огромное удовлетворение, когда наблюдаю постоянное повышение уровня отношений между Китаем и Кыргызстаном. Я хотела бы продолжать работать вместе с друзьями из Кыргызстана, чтобы дерево дружбы между Китаем и Кыргызстаном крепче укоренилось и принесло больше плодов.