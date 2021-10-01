Поздравление президента с Международным днем пожилых людей

Президент Садыр Жапаров сегодня, 1 октября, поздравил кыргызстанцев с Международным днем пожилых людей.

"Дорогие наши бабушки и дедушки!

Уважаемые представители старшего поколения!

Наша история ясно показывает, что на протяжении веков кыргызский народ всегда уважал и почитал пожилых людей.

Такие пословицы, как "Стар годами, до молод умом", "Детство - зелено, молодость - храбра, старость - мудра", не утратили своей актуальности и по сей день. Об этом свидетельствует то, что возраст - это не ограничение, а лишь ступенька к новым возможностям. Вы уже научились видеть жизнь по-настоящему, каждый день концентрироваться на главном, понимать суть, не бояться ошибок. И мы учимся этому у вас.

В сердце каждого кыргызстанца живет благодарность за то, что сделано Вами - поколением созидателей.

Мудрость, дальновидность и терпение отцов и матерей, которые прожили долгую жизнь, многое повидали и испытали на себе, всегда являются великим уроком для следующего поколения. В контексте жизни нашего древнего народа особое уважение к старшим - образцовая традиция нашего народа.

Бесценное богатство Кыргызстана в том, что вы сохраняете духовные, национальные ценности и священные качества нашего народа и передаете их подрастающему поколению. Мудрые изречения и мысли наших старейшин станут маяком на пути в будущее.

Люди старшего поколения передают нам свой оптимизм, бодрость духа и веру в светлые идеалы, бережно хранят традиции, обычаи, историко-культурные ценности. И наша задача - создать достойные условия для проживания пожилому человеку, способствовать их активному участию в жизни общества.

Уважаемые представители старшего поколения!

Примите мои сердечные поздравления с Международным днем пожилых людей. Желаю всем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, оптимизма и всего самого наилучшего. И пусть бережное отношение к людям старшего поколения станет повседневной обязанностью для каждого из нас".