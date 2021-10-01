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Что демонтировали в Бишкеке?

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- Айжан Мамбеталиева
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Управление землепользования и строительства мэрии города Бишкек продолжает работу по демонтажу незаконных объектов. В этом им помогает спецподразделение МП "Тазалык".

На этот раз демонтировали заборы по улице Маликова. Результатом проведения разъяснительной работы стал добровольный снос части времянки, заборов из легкой конструкции на трех участках по улице Чортекова, которые подпадали под строительство дороги.

На пересечении улиц Гагарина и Ашар убрано металлическое ограждение. Там же демонтированы аптечные пункты "Неман" и "Айболит".

На пересечении улиц Махатмы Ганди и Мыскал демонтированы шесть контейнеров, забор из бетонных плит и жженого кирпича длиной 98 метров и 70 сантиметров, препятствующие реконструкции дороги. Не занимает больше муниципальную территорию и железный забор в микрорайоне Восток-5.

Демонтирован забор капитального строения по улице Манаса. Незаконно функционирующий объект облегченного типа в виде газетного киоска по улице Анкара также покинул муниципальную территорию.

Разъяснительные работы положительно повлияли и на владельцев пяти 40-тонных контейнеров по улице Виноградной.


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URL: https://www.vb.kg/407248
Теги:
Тазалык, Бишкек, демонтаж
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