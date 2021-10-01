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Группа "Зоркий" сняла мини-фильм о любви москвички и кыргызстанца

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- Алина Мамаева
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Музыкант и сценарист Василий Зоркий снял короткометражный документальный фильм "До свидания" ("See you") - историю любви москвички Аси и водителя такси из Кыргызстана Жаныбека.

Они прожили вместе в Москве два года, Жаныбек поехал домой и не смог вернуться - как рассказывают сами герои, из-за штрафов за парковку и курение в неположенном месте ему был закрыт въезд в Россию на два года.

После этого Ася решила уехать за ним, и открыла для себя Кыргызстан. В 2021 году фильм вошел в одну из программ фестиваля Beat Film Festival.

Картина заканчивается клипом группы "Зоркий" - с красивейшими видами Кыргызстан. Оператор - Аделина Дзиваева.


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URL: https://www.vb.kg/407252
Теги:
Россия, Кыргызстан
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