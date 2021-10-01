Группа "Зоркий" сняла мини-фильм о любви москвички и кыргызстанца

Музыкант и сценарист Василий Зоркий снял короткометражный документальный фильм "До свидания" ("See you") - историю любви москвички Аси и водителя такси из Кыргызстана Жаныбека.

Они прожили вместе в Москве два года, Жаныбек поехал домой и не смог вернуться - как рассказывают сами герои, из-за штрафов за парковку и курение в неположенном месте ему был закрыт въезд в Россию на два года.

После этого Ася решила уехать за ним, и открыла для себя Кыргызстан. В 2021 году фильм вошел в одну из программ фестиваля Beat Film Festival.

Картина заканчивается клипом группы "Зоркий" - с красивейшими видами Кыргызстан. Оператор - Аделина Дзиваева.