Глава айыл окмоту в Ошской области незаконно продавал землю. Его задержали

ГКНБ в ходе проведенного комплекса следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по ст. 319 (Коррупция) УК КР, задержаны глава Нариманского айыльного округа Н.Х., его сообщник М.С., а также бывший исполняющий обязанности начальника ГУ "Кадастр" Кара-Сууйского района Б.Б.

Установлено, что задержанные преследуя корыстные цели осуществляли на протяжении длительного времени незаконную продажу сельскохозяйственных земель Нариманского айыльного округа под индивидуальное жилищное строительство.

30 сентября 2021 года указанным лицам вручено уведомление в совершении преступления и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время продолжается проведение всех необходимых следственно-оперативных мероприятий по изобличению других причастных лиц.