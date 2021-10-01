Игорь Шестаков: Тема влияния внешних факторов на выборах актуальна

Тема внешних факторов на выборах в КР всегда актуальна. У нас принят Закон о финансировании НПО есть, но он не работает, как и Закон "О фейках". Об этом на круглом столе " Влияние внешних факторов на политические процессы в КР в преддверии парламентских выборов" сообщил политолог и модератор мероприятия Игорь Шестаков.

По его словам, при этом моделирование общественного сознания идет прежде всего в соцсетях.

- Понятно, что политическая борьба неизбежна. Но говоря о выборах, мы говорим о возможных проблемах. Однако, чаще всего, вопрос стоит в плоскости влияниях на них внешних факторов. Именно поэтому так важно, чтобы принятые законы начали работать, - подчеркнул Шестаков.

Отметим, организатором мероприятия выступил Клуб региональных экспертов КР "Пикир".