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Игорь Шестаков: Тема влияния внешних факторов на выборах актуальна

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- Виктория Гунгер
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Тема внешних факторов  на  выборах в КР всегда  актуальна. У нас принят Закон о финансировании НПО есть, но он не работает, как и Закон "О фейках". Об этом на круглом столе " Влияние внешних факторов на политические процессы в КР в преддверии парламентских выборов" сообщил политолог и модератор мероприятия Игорь Шестаков.

По его словам, при этом моделирование общественного сознания идет прежде всего в соцсетях.

- Понятно, что политическая борьба неизбежна. Но говоря о выборах, мы говорим о возможных проблемах. Однако, чаще всего, вопрос стоит в плоскости влияниях на них внешних факторов. Именно поэтому так важно, чтобы принятые законы начали работать, - подчеркнул Шестаков.

Отметим, организатором мероприятия выступил Клуб региональных экспертов КР "Пикир".


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URL: https://www.vb.kg/407255
Теги:
выборы, Кыргызстан, Игорь Шестаков
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