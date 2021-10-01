Кыргызстанцы в РФ приняли участие в обсуждении проблем мигрантов

Проблемы интеграции и адаптации мигрантов в мегаполисах обсуждены на состоявшейся в Москве конференции сообщества журналистов - мигрантов. Она прошла в Общественной палате (ОП) РФ, в качестве соорганизатора выступил Совет кыргызской диаспоры Москвы и Московской области.

Главными организаторами актуальной дискуссии стали комиссия ОП по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений совместно с Гильдией межэтнической журналистики и Департаментом национальной политики и межрегиональных связей Москвы. Конференция прошла по итогам реализации проекта "Москва - территория взаимопонимания".

Участники конференции, как сообщили в ОП, обсудили лучшие практики интеграции и адаптации журналистов-мигрантов в мегаполисах. И выработали рекомендации по интеграции наиболее эффективных моделей работы в этой сфере в деятельность профильных органов власти и институтов гражданского общества.

Заместитель председателя комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Маргарита Лянге рассказала, что проект "Москва - территория взаимопонимания" был направлен на две части общества в столице - москвичей и мигрантов.

"Мы увидели, - отметила она, - что и у тех, и у других существуют серьезные коммуникационные проблемы в восприятии российской многонациональности и наших взаимоотношений. Проблема москвичей, на мой взгляд, заключается в том, что в постоянном поле отсутствует информация о многонациональности города - она носит эпизодический характер. Большинство СМИ не видит эту тему, есть лишь несколько ресурсов, чей охват для Москвы недостаточно большой. На новых медиаплатформах информации об этнической жизни города практически нет".

Вместе с тем, по словам Лянге, несмотря на отсутствие межнациональной повестки на платформе новых медиа, молодежь активно проявляет интерес к теме межэтнических отношений.

В свою очередь, глава Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков выделил две ключевые проблемы, возникающие в работе с мигрантскими сообществами.

"Когда заходит вопрос о недопущении перехода межэтнических конфликтов на территорию нашей страны, некоторые лидеры наших национально-культурных автономий и организаций не могут сохранить нейтральность. Люди идут за ними и реализуют свою национальную политику у нас, в Москве. Это очень неприятный момент. Кроме того, лидеры национально-культурных автономий утверждают, что на территорию нашей страны переезжают люди, с которыми сложно работать: они зачастую малообразованны и не знают российского законодательства. А кто будет с ними работать, если не мы?" - заявил Сучков.

Он сообщил, что возглавляемый им департамент совместно со столичным ГУВД решили поставить обучающий эксперимент, призванный облегчить работу национально-культурных автономий и жизнь мигрантов в Москве.

"Для нас важно, - чтобы активисты могли в любое время приезжать в места проживания мигрантов - своих земляков и объяснять им правила работы и жизни в столице России. Сейчас в этом видится нерешительность", - констатировал Виталий Сучков.

А председатель Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин считает, что реализация национальной и миграционной политики на локальном уровне должна приобретать большее значение.

"Эта тема очень важная и тонкая, поскольку в ней очень много спорных вопросов: соблюдение прав мигрантов и обеспечение безопасности принимающей стороны, преступления как в отношении мигрантов, так и совершаемые мигрантами, ситуация с коронавирусом, в ходе которой Москва почувствовала нехватку трудовых мигрантов, и так далее. В этом смысле важно направлять и ориентировать как мигрантское сообщество, так и принимающую сторону", - подчеркнул Зорин.

Своими предложениями в ходе конференции поделились и представители диаспорального сообщества. Как рассказал почетный председатель Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров, участникам дискуссии был представлен сайт "Кыргызы в России - Россиядагы кыргыздар "- как информационно-аналитическая площадка для освещения социально-культурных, образовательных и других общественных инициатив кыргызстанцев в России.

Выработанные по итогам конференции рекомендации решено направить в Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы, а также в профильные ведомства и министерства.