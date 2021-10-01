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В ЕАЭС разрабатываются новые сервисы для граждан стран Союза

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- Евгений Денисенко
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В Евразийском экономическом союзе весьма востребованными оказались сервисы "Работа без границ" и "Путешествую без COVID". В разработке – еще один масштабный проект – "Цифровое техническое регулирование в рамках ЕАЭС", сообщила на брифинге в Москве официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

По ее словам, в отличие от двух перечисленных сервисов он ориентирован на производителей продукции. Основная цель проекта – цифровизация процессов формирования обязательных требований к продукции, разработки техрегламентов и перечней стандартов.

На первом этапе предусматривается создание трех сервисов. А именно - по разработке технических регламентов и стандартов к ним, по формированию единого перечня продукции, в отношении которого устанавливаются обязательные требования, по оцифровке полного набора данных об обязательных требованиях к продукции.

Все эти ресурсы будут предлагаться пользователям на безвозмездной основе.

Решение о запуске проекта было принято в январе текущего года, а реализовать его планируется до 2023 года. В целом предстоит оцифровать более 10 тысяч документов.

Ранее в ЕЭК сообщали о проработке вопроса расширения функционала приложения "Путешествую без COVID-19". Предполагается, что в перспективе с его помощью пользователи смогут предоставлять не только результат ПЦР, но и сведения о вакцинации или о перенесенном заболевании. Для этого cервис будет интегрировать данные из национальных информационных систем. Трансграничный обмен персональными данными при этом не предполагается.

Вице-премьеры стран ЕАЭС рассмотрят вопрос расширения функционала приложения "Путешествую без COVID-19". Предполагается, что в перспективе с его помощью пользователи смогут предоставлять не только результат ПЦР, но и сведения о вакцинации или о перенесенном заболевании. Для этого приложение будет интегрировать данные из национальных информационных систем. Трансграничный обмен персональными данными при этом не предполагается.

С одной стороны, такое расширение функционала позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции, с другой – поддержать восстановление свободного перемещения граждан ЕАЭС внутри Союза всеми видами транспорта.

Рассмотрение соответствующего вопроса включено в повестку заседания Совета ЕЭК, планируемого на 5 октября.

Разработчиком приложения "Путешествую без COVID-19" является Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития. Как сообщал недавно в интервью "Известиям" вице-премьер Алексей Оверчук что уже проведено около 800 тысяч скачиваний этого приложения на мобильные устройства, пользователям передано более 1 млн результатов ПЦР-тестов. Всего в государствах, присоединившихся к этой цифровой платформе, подключено около 2,1 тысячи лабораторий и пунктов забора анализов.


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URL: https://www.vb.kg/407263
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