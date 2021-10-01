Мэрия разыскивает девушку, пострадавшую от водителя маршрутки

В Бишкеке мэрия просит откликнуться девушку, пострадавшую в результате инцидента с водителем микроавтобуса.

Напомним, случай произошел вчера, 30 сентября, между водителем микроавтобусного маршрута № 203 (гос. № 01KG256ADP) столицы и пассажиркой с маленькой девочкой и коляской. В соцсетях и отдельных информационных веб-сайтах было опубликовано видео, где водитель одного из маршрутных такси, отталкивая женщину с ребенком, отказывается впускать в салон микроавтобуса.

Мэрия Бишкека возмущена действиями водителя, который допустил не только грубое, но и безответственное обращение к пассажирке с ребёнком и просит пострадавшую откликнуться. Однако, в сообщении не упоминается с какой целью муниципалитет разыскивает женщину.

Также данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района Бишкека по статье 119 (Мелкое хулиганство) Кодекса КР о проступках. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленского района Бишкека.