Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 98.92 - 100.25

Мэрия разыскивает девушку, пострадавшую от водителя маршрутки

236  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке мэрия просит откликнуться девушку, пострадавшую в результате инцидента с водителем микроавтобуса.

Напомним, случай произошел вчера, 30 сентября, между водителем микроавтобусного маршрута № 203 (гос. № 01KG256ADP) столицы и пассажиркой с маленькой девочкой и коляской. В соцсетях и отдельных информационных веб-сайтах было опубликовано видео, где водитель одного из маршрутных такси, отталкивая женщину с ребенком, отказывается впускать в салон микроавтобуса.

Мэрия Бишкека возмущена действиями водителя, который допустил не только грубое, но и безответственное обращение к пассажирке с ребёнком и просит пострадавшую откликнуться. Однако, в сообщении не упоминается с какой целью муниципалитет разыскивает женщину.

Также данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района Бишкека по статье 119 (Мелкое хулиганство) Кодекса КР о проступках. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленского района Бишкека.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407264
Теги:
маршрутки, транспорт, Бишкек, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  