"Часто депутаты берут деньги на свою работу из "кармана" чужих государств"

Часто депутаты и государственные деятели прибегают к присоединению к НПО. В итоге, они, по сути, берут деньги на свою деятельность из "кармана" чужого государства. Об этом на круглом столе " Влияние внешних факторов на политические процессы в КР в преддверии парламентских выборов" сообщила депутат ЖК Евгения Строкова.

По ее словам, причина в нехватке средств на проведение и написание законов и, в целом, на депутатскую работу.

- Чтобы реализовать законы, нужны деньги. Государство их в нужном количестве не выделяет, многие идут за помощью к неправительственному сектору. Тот, конечно, помогает, но получает таким образом возможность влияния на законодательный процесс в стране. Хотя такого не должно происходить, - пояснила Строкова.

Ее позицию поддержали и другие эксперты круглого стола. Они также отметили, что за время независимости в КР сформировались целые династии НПО-шников. Они уже работают по определенным лекалам, семьями "отмывая" средства.

- В КР это целая система по зарабатыванию "чужих" денег. И в этом вина госустройства нашей страны, - считают эксперты.

Большинство из них подчеркнули, что не против работы НПО, а против их вмешательства во внутренние дела и политические процессы в стране.

Отметим, организатором мероприятия выступил Клуб региональных экспертов КР "Пикир".