В Бишкеке оштрафовали фирму-перевозчика маршрута 203

На фирму-перевозчика, обслуживающую маршрут №203, где произошел конфликт между водителем и пассажиркой - наложен штраф. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Бишкекское городское управление агентства автотранспорта пригласило руководителя ОсОО "Совет Бригады" и водителя микроавтобуса для разбирательства по случаю с пассажиркой.

На фирму-перевозчика составлен протокол по статье 293 Кодекса КР "О нарушениях" и наложен штраф в 13 тысяч сомов. На водителя также составлен протокол по части 2 статьи 205, части 2 статьи 134 и по части 2 статьи 271 Кодекса КР "О нарушениях" и наложен штраф в 11 тысяч 500 сомов.

Также руководству компании поручили провести разъяснительную работу с водителями по надлежащему предоставлению услуг горожанам-пассажирам.

Мэрия столицы обращается к водителям общественного транспорта с предупреждением об уважительном отношении к пассажирам, соблюдению ПДД, содержанию салонов транспорта в чистоте и порядке.