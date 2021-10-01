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В РК будут проверять денежные операции чиновников и их родственников

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В Казахстане будут контролировать денежные операции и операции с имуществом публичных должностных лиц и их родственников. Соответствующая норма есть в законопроекте по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, который 30 сентября одобрил Мажилис, передает [urlhttps://ru.sputnik.kz/]Sputnik-Казахстан[/url].

Законопроект устанавливает контроль за денежными операциями и операциями с имуществом публичных должностных лиц и их родственников. Перечень эти лиц будет утверждать президент страны.

Агентство по финансовому мониторингу будет вести персональный список этих лиц, членов их семьи и близких родственников.

Депутат мажилиса Сергей Симонов пояснил, что эта норма направлена на достижение финансовой прозрачности и возможного пресечения правонарушений, связанных с использованием вверенных полномочий политически значимыми должностными лицами.

"Публичные должностные лица Казахстана и их близкие при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга (банки, биржи, страховые) будут подвергаться дополнительной надлежащей проверке, как и иностранные публичные должностные лица, согласно действующему закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - сказал депутат во время пленарного заседания палаты.

В законопроекте вводится понятие "публичное должностное лицо". По словам Симонова, к этой категории отнесут людей, занимающих ответственные государственные должности, должностных лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, а также управляющих государственными предприятиями и субъектами квазигосударственного сектора.

Депутат пояснил, что по международным стандартам к национальным публичным лицам относятся лица, которые наделены в пределах своей страны публичными функциями управления государством - главы государств и правительств, старшие сотрудники правительства, судебные и военные, видные политические деятели, а также руководители государственных корпораций.

Также в список входят публичные личности политических партий.

"Поправки также распространятся на членов семей - это супруг, супруга. Что касается близких родственников, то определение будет трактоваться из Кодекса о браке и семье, где к близким родственникам относятся родители, дети, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки", - добавил Сергей Симонов.

Документом уточняется, что выпуск цифровых активов, организацию торгов ими, услуги по обмену цифровых активов на деньги, ценности законопроект также относит к субъектам финансового мониторинга.


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URL: https://www.vb.kg/407272
Теги:
Казахстан, чиновник
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