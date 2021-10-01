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В столице усилят контроль по соблюдению культуры обслуживания пассажиров

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- Айжан Мамбеталиева
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По поручению муниципалитета руководство Бишкекского троллейбусного управления провело оперативное совещание. Поводом послужил случай, который произошел накануне. 30 сентября водитель микроавтобусного маршрута № 203 допустил грубое отношение к пассажирке с маленькой девочкой. У женщины также была детская коляска.

По итогам встречи начальникам отделов поручено усилить контроль по дисциплине обслуживания пассажиров и строгому соблюдению ПДД водителями троллейбусов.

На совещании приняли участие начальник эксплуатационной службы, начальники службы безопасности движения, наставники-водители и бригадиры 11 маршрутов столичных троллейбусов.


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URL: https://www.vb.kg/407278
Теги:
маршрутки, нарушения, Бишкек, мэрия
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