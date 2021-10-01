В столице усилят контроль по соблюдению культуры обслуживания пассажиров

По поручению муниципалитета руководство Бишкекского троллейбусного управления провело оперативное совещание. Поводом послужил случай, который произошел накануне. 30 сентября водитель микроавтобусного маршрута № 203 допустил грубое отношение к пассажирке с маленькой девочкой. У женщины также была детская коляска.

По итогам встречи начальникам отделов поручено усилить контроль по дисциплине обслуживания пассажиров и строгому соблюдению ПДД водителями троллейбусов.

На совещании приняли участие начальник эксплуатационной службы, начальники службы безопасности движения, наставники-водители и бригадиры 11 маршрутов столичных троллейбусов.