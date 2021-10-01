Неправильную систему ирригации на Жукеева-Пудовкина обещают демонтировать

Мэрия Бишкек ответила по поводу неправильной системы ирригации на улице Жукеева-Пудовкина.

Напомним, жители пожаловались, что во время капитального ремонта улицы Жукеева-Пудовкина строители допустили грубую ошибку при создании ирригационной сети. Теперь при большом объеме поливной воды в арыках, она топит несколько домов.

По этому факту пресс-служба мэрии Бишкека сообщает, "данный дефект был выявлен во время обхода и дано предписание подрядной организации о необходимости обеспечения комплекса мер по устранению дефектов. Все дефектные строения будут демонтированы".