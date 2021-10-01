В Чуйской области задержаны двое мужчин подозревающихся в краже скота

Сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Ыссык-Атинского района в ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий задержаны группа лиц состоящих из двух человек подозреваемых в краже скота на территории Чуйской области.

Так в сентябре месяце 2021 года в органы внутренних дел с заявлением обратился местный житель села Красная Речка о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые тайно похитили крупно-рогатый скот в количестве двух голов из сарая. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 200 (Кража) УК КР.

В ходе слаженной работы сотрудников СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Ыссык-Атинского района по подозрению в совершении данного преступления были задержаны С.Б.,1989 года рождения со слов ранее судимый за аналогичное преступление М.Э., 1994 года рождения.

В настоящее время установлено причастность задержанных к пяти фактам аналогичных преступлений совершенных на территории Ыссык-Атинского, Аламудунского и Сокулукского района, где подозреваемыми были украдены шести голов скота.

По предварительной версии следствия злоумышленники проникая в сарай тайно похищали крупно-рогатые скота, после чего в некоторых случаях продавали их на скотных рынках а в некоторых случаях зарезав продавали их мясо.

В настоящее время устанавливается причастность задержанных еще и к другим аналогичным фактам краж скота на территории Чуйской области.

Досудебное производство продолжается.