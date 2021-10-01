В Нижне-Серафимовском интернате поздравили постояльцев с Днем пожилых людей

Сегодня, 1 октября, министерство здравоохранения и социального развития и социальный фонд поздравили получателей услуг Нижне-Серафимовского социального стационарного учреждения для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья Ысык-Атинского района с международным днем пожилых людей.

"От имени всего Министерства и лично министра примите наши самые искренние и сердечные поздравления с Международным Днем пожилых людей! Первый день октября ознаменован замечательной датой – Днем пожилого человека. Этот праздник скрывает в себе глубочайшее уважение. Забота о пожилых людях и ветеранах, решение их социальных проблем всегда была в числе приоритетов деятельности нашего министерства. Мы используем все возможности для оказания качественной адресной помощи, обеспечения должного ухода в стационарных учреждениях", - сказал заместитель министра Улук-Бек Бектурганов.

В честь праздника организовали праздничный стол, а также обеспечили мясом для дальнейшего использование в приготовлении блюд для подопечных.

В интернатном учреждении прошел концерт, где подопечные смогли вместе с артистами спеть и станцевать.