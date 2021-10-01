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На юге КР торговые компании продавали "просрочку" на 2 млн сомов в сутки

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- Александра Василькова
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ГКНБ выявил факт хранения и последующей реализации в особо крупном объеме просроченной продукции на территории южных областей республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в складских помещениях хранились и в дальнейшем реализовались различные просроченные товары, принадлежащие ОсОО "R.G. Company" и ОсОО "М.И. Компани". При этом, просроченная продукция поступала из РФ и РК, а также из города Бишкека.

Так, 30 сентября 2021 года в ходе обыска складских помещений выявлен факт хранения многочисленной просроченной продукции с перебитыми датами о сроке годности (детское питание, конфеты, печенье, торты, молочная продукция и т.д.).

Как стало известно, даты о сроке годности товаров перебивались специальными химическими средствами.

Необходимо отметить, что при получении просроченных товаров, сотрудники указанных компаний на случай каких-либо проверок со стороны государственных органов фиктивно составляли акт приема-передачи для утилизации товара.

По предварительным данным теневой оборот указанных компаний от данной незаконной деятельности составлял более 2 миллиона сомов в сутки.


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URL: https://www.vb.kg/407292
Теги:
торговля, продовольствие, Кыргызстан, ГКНБ
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