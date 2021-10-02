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В РФ активизируется подготовка к парламентским выборам в КР

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- Евгений Денисенко
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В преддверии выборов в Жогорку Кенеш Кыргызстана, назначенным на 28 ноября, активизируется подготовительная работа и среди граждан КР, находящихся в России. В рамках такой работы в российские регионы в эти дни отправляются специальные мобильные группы, сообщили в посольстве КР в РФ.

В составе групп - представители Центризбиркома Кыргызстана, министерств иностранных дел, цифрового развития республики. Задачи таких команд – содействие в обеспечении избирательных прав граждан КР, пребывающих в конкретных городах и прилегающих регионах, помощь в создании необходимых условий для голосования.

Адреса поездок групп - Москва, Казань, Самара, Хабаровск, Краснодар, Тюмень и Томск.

Согласно разработанному графику, первая мобильная группа находится с 28 сентября по 3 октября в Тюмени, с 4 октября по 8 октября будет работать в Томске, с 9 октября по 14 октября - в Хабаровске.

Вторая группа посетит с 1 октября по 4 октября Самару, с 5 октября по 9 октября – Казань, с 10 октября по 15 октября - Краснодар.

В рамках деятельности этих групп будет осуществляться постановка на консульский учет и сбор биометрических данных граждан КР для их включения в список избирателей.

В подготовку к выборам включились и все дипучреждения Кыргызстана, расположенные на территории ряда федеральных округов России. По сложившейся практике, содействие кыргызским дипломатам в этих вопросах оказывают и диаспоральные сообщества на местах.

В связи с приближением важнейшего для республики события посольство КР призвало соотечественников в России проявить активную гражданскую позицию, воспользоваться возможностью для включения себя в список избирателей и реализовать свое конституционного право.


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URL: https://www.vb.kg/407294
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