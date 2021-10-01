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В УВД Ленинского района Бишкека вручили ветеранам милиции денежные премии

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- Бакыт Басарбек
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В УВД Ленинского района Бишкека поздравили ветеранов милиции с Днем пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба районного управления милиции.

По данным пресс-службы, руководство УВД Ленинского района от имени всего личного состава УВД выразило слова благодарности и поздравили ветеранов милиции с этим теплым, замечательным праздником.

"1 октября каждого года, во всем мире отмечается День пожилых людей. В этот день во всем мире отдают дань уважения старшему поколению, отмечая мудрость и непоколебимую стойкость людей, чей жизненный опыт вызывает чувство гордости за достигнутые успехи, за славное прошлое и мирное настоящее.

В честь праздничного дня начальник УВД Ленинского района Бишкека полковник милиции Бакытбек Нарчаев вручил ветеранам УВД денежные премии и продукты питания.

После, председатель совета ветеранов УВД Ленинского района полковник милиции в отставке Кубат Егембердиев , выразил слова благодарности в адрес руководства УВД за постоянную и всестороннюю поддержку и заверил, что и в дальнейшем члены совета ветеранов продолжат работу по передаче профессионального многолетнего опыта нынешнему поколению сотрудников правопорядка", говорится с сообщении УВД.


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URL: https://www.vb.kg/407296
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