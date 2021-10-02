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Владимир Зеленский признался, что в школе был бешеным и неадекватным

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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что в школе был бешеным и неадекватным. Об этом украинский лидер заявил 1 октября во время выступления перед преподавателями в преддверии Дня работника образования, который отмечается на Украине в первое воскресенье октября.

Также Зеленский рассказал о традиции, когда ученики на день заменяют свои учителей и ведут уроки.

"Они стоят на вашем месте, в центре класса, понимают, как это очень непросто - тут стоять, будто ты один на большой сцене в ярком луче света, абсолютно темном зале, когда все взгляды только на тебя. Они понимают, как сложно успокоить 20 бешеных, неуравновешенных и неадекватных, - я про таких, как я, мы все были такими, - демонов, в хорошем смысле этого слова", - сказал Зеленский.

Зеленский также рассказал, что раньше обижался на своего отца-профессора, так как не понимал, почему должен делить его с другими детьми.

"Почему они забирают у меня, я же сын, время, почему мой отец так долго им что-то объясняет, что-то важное. Я немножко обижался, пока не понял, что это и есть учитель", - добавил Зеленский.

Ранее, 16 июня, Зеленский отметил, что решение вопросов языковой политики Украины, в частности открытия образовательных учреждений с преподаванием на разных языках, может быть реализовано только на принципах взаимного "уважения". Раскрывая понятие "уважения" с точки зрения открытия школ, он указал, что оно подразумевает организацию украинских образовательных заведений в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени.

Зеленский тогда отметил, что в трех названных российских городах проживает много украинцев, а также поделился инициативами об открытии образовательных учреждений на территории Украины с преподаванием на венгерском языке.

Источник: Известия


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URL: https://www.vb.kg/407302
Теги:
президент, Украина
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