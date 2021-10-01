Информация о заложенной бомбе в посольстве Беларуси в КР не подтвердилось

Сегодня, примерно в 17:01 часов поступило анонимное сообщение о заложенной бомбе в здании посольства Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

По данным пресс-службы, незамедлительно на место вызова выехала следственно-оперативная группа, руководство УВД Ленинского района и ГУВД Бишкека.

"В целях обеспечения безопасности и эвакуации граждан, прилегающая территория вокруг здания была оцеплена милиционерами, также прибыли сотрудники ГКНБ. В ходе проведенной проверки, информация о заложенной бомбе не подтвердилась.

Данный факт по ложному вызову зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района Бишкека и начато досудебное производство по статье 239 (Акт терроризма) УК Кыргызской Республики, все собранные материалы будут переданы по подследственности", - говорится в сообщении УВД.