В Кыргызстане 72 новых случаев COVID-19 и ни одного летального случая

В Кыргызстане на 2 октября зарегистрировано 72 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек – 34

Ош - 0

Чуйская область – 18

Ошская область - 2

Таласская область - 3

Нарынская область - 4

Иссык-Кульская область – 9

Джалал-Абадская область – 2

Баткенская область - 0.

За весь период – 178 680.

Выздоровели за сутки 80 человека. Всего - 173 385.

Летальных случаев не зарегистрировано. Всего с начала пандемии скончались от коронавируса – 2 607 человек.

В стационарах на лечении находятся 441 и на амбулаторном 764 человека.