В Кыргызстане 72 новых случаев COVID-19 и ни одного летального случая

В Кыргызстане на 2 октября зарегистрировано 72 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
Бишкек – 34
Ош - 0
Чуйская область – 18
Ошская область - 2
Таласская область - 3
Нарынская область - 4
Иссык-Кульская область – 9
Джалал-Абадская область – 2
Баткенская область - 0.
За весь период – 178 680.
Выздоровели за сутки 80 человека. Всего - 173 385.
Летальных случаев не зарегистрировано. Всего с начала пандемии скончались от коронавируса – 2 607 человек.
В стационарах на лечении находятся 441 и на амбулаторном 764 человека.