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МВД КР: Максат Касенов задержан по факту покушения на убийство

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане МВД объяснило почему задержали Максата Касенова. Пресс-служба ведомства распространило информацию.

Сообщается, что задержание было проведено сотрудниками МВД по факту покушения на убийство по статье 39-130 (покушение на убийство) Уголовного Кодекса КР.

В рамках досудебного производства Касенов вчера, 1 октября, доставлен в Бишкек в следственные органы.

Также сообщается, что в доме подозреваемого, в городе Каракол, проведен обыск, в результате которого обнаружено и изъято огнестрельное оружие ("Сайга") и холодное оружие.

Кроем того, устанавливается причастность указанного гражданина к другим аналогичным преступлениям.

Согласно ст. 98 УПК КР он водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек. Следственной службой МВД КР проводятся следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/407313
Теги:
МВД, Кыргызстан
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