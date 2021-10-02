МВД КР: Максат Касенов задержан по факту покушения на убийство

В Кыргызстане МВД объяснило почему задержали Максата Касенова. Пресс-служба ведомства распространило информацию.

Сообщается, что задержание было проведено сотрудниками МВД по факту покушения на убийство по статье 39-130 (покушение на убийство) Уголовного Кодекса КР.

В рамках досудебного производства Касенов вчера, 1 октября, доставлен в Бишкек в следственные органы.

Также сообщается, что в доме подозреваемого, в городе Каракол, проведен обыск, в результате которого обнаружено и изъято огнестрельное оружие ("Сайга") и холодное оружие.

Кроем того, устанавливается причастность указанного гражданина к другим аналогичным преступлениям.

Согласно ст. 98 УПК КР он водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек. Следственной службой МВД КР проводятся следственно-оперативные мероприятия.