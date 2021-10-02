Прогноз погоды 2 – 8 октября. Сегодня дожди и снег, завтра - солнечно

В Кыргызстане сегодня, 2 октября, в некоторых районах республики выпал первый снег. Например в Иссык-Атинском районе деревья покрыты полностью снежным покровом. Видео снегопадом опубликовал телеграмм-канал "Сейчас".

Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату КР (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 2 по 8 октября.

Чуйская область:

2 октября на большей части территории дождь, в предгорных районах дождь, переходящий в снег, в горных районах снег, днем в отдельных районах осадки интенсивные.

3 октября ночью в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков. Днем без осадков.

4 октября в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков.

5 октября ночью без осадков. Днем в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков.

6 октября ночью в отдельных районах дождь, в горных районах снег.

6 октября днем и 7 октября без осадков.

8 октября ночью без осадков. Днем в отдельных районах дождь, в горных районах снег.

Ветер западный 4-9 м/с, 2 октября в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Бишкек:

2 октября временами дождь.

3-5 октября без осадков.

6 октября ночью возможен дождь.

6 октября днем и 7-8 октября без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с.

По данным сайта world-weather

Сегодня 2 октября, погода +4°C. Облачно и кратковременные осадки, ветер легкий, восточный 1.6 м/с. Атмосферное давление 703 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 86%. Завтра ночью температура воздуха прогреется до +5°C, ветер ослабеет до 1.4 м/с. Давление понизится и составит 702 мм рт. ст. Температура днем, не поднимется выше отметки +10°C, a ночью 04 октября не опустится ниже +7°C. Ветер будет юго-западный в пределах 1.7 м/с.