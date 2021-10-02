Певец Димаш из Казахстана признан самым красивым мужчиной в Азии

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген занял первую строчку в онлайн-голосовании рейтинга King Choice "100 самых привлекательных мужчин Азии" (THE 100 MOST ATTRACTIVE ASIAN CELEBS 2021).

Казахстанец признан самым красивым мужчиной в Азии, набрав 9,3 миллиона голосов, сообщает сайт King Choice.

В онлайн-голосовании на звание самого привлекательного мужчины казахстанский певец смог обогнать популярных южнокорейских звезд

Димаш обошел таких знаменитых певцов из Южной Кореи, как Ким Сокджин (солист группы BTS, второе место - более 8,1 млн голосов) и Чха Ын У (участник группы Astro, третье место - более 1,9 млн голосов).