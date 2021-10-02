Погода
$ 84.60 - 84.90
€ 97.77 - 99.18

Советник президента КР Койчиев: Юсуп Абдрахманов – гений государственности

360  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 2 октября, на малой родине первого главы правительства Кыргызстана (1927-1933 годы) Юсупа Абдрахманова в селе Жаркынбаево Иссык-Кульского района проходит большой митинг в честь 120-летия со дня рождения государственного деятеля.

Об этом VB.KG по телефону cообщили участники проходящего в Жаркынбаево торжественного мероприятия.

В своем выступлении на митинге советник президента КР Арслан Койчиев сказал, что Абдрахманов был настоящим гением кыргызской государственности, его заслуги в становлении институтов госвласти, культуры, промышленности и сельского хозяйства по-настоящему огромны. Именно за это Абдрахманов посмертно удостоен на днях высшего звания – Герой Кыргызской Республики.

Экс-вице-премьер-министр, профессор Ишенкуль Болджурова рассказала на митинге об открытых ею недавно интереснейших подробностях секретной миссии Абдрахманова в Персию (Иран) в 1925 году по заданию политического руководства СССР.

- Абдрахманов с полным основанием может быть назван первым кыргызским советским дипломатом, -подчеркнула Ишенкуль Болджурова.

И эти выступавшие, и заведующий кафедрой Бишкекского государственного университета Доолотбек Сапаралиев говорили об огромном значении для истории Кыргызстана и всего мира предельно откровенного и высокоинформативного Дневника, написанного Абдрахмановым в 1928-1932 годах.

- Этот уникальный документ – еще и прекрасное документально-художественное произведение, политическая и личная автобиография великого Юсупа, подчеркивали выступавшие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407320
Теги:
Иссык-Кульская область, литература, юбилей, герой, независимое государство, история
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  