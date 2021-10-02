Советник президента КР Койчиев: Юсуп Абдрахманов – гений государственности

Сегодня, 2 октября, на малой родине первого главы правительства Кыргызстана (1927-1933 годы) Юсупа Абдрахманова в селе Жаркынбаево Иссык-Кульского района проходит большой митинг в честь 120-летия со дня рождения государственного деятеля.

Об этом VB.KG по телефону cообщили участники проходящего в Жаркынбаево торжественного мероприятия.

В своем выступлении на митинге советник президента КР Арслан Койчиев сказал, что Абдрахманов был настоящим гением кыргызской государственности, его заслуги в становлении институтов госвласти, культуры, промышленности и сельского хозяйства по-настоящему огромны. Именно за это Абдрахманов посмертно удостоен на днях высшего звания – Герой Кыргызской Республики.

Экс-вице-премьер-министр, профессор Ишенкуль Болджурова рассказала на митинге об открытых ею недавно интереснейших подробностях секретной миссии Абдрахманова в Персию (Иран) в 1925 году по заданию политического руководства СССР.

- Абдрахманов с полным основанием может быть назван первым кыргызским советским дипломатом, -подчеркнула Ишенкуль Болджурова.

И эти выступавшие, и заведующий кафедрой Бишкекского государственного университета Доолотбек Сапаралиев говорили об огромном значении для истории Кыргызстана и всего мира предельно откровенного и высокоинформативного Дневника, написанного Абдрахмановым в 1928-1932 годах.

- Этот уникальный документ – еще и прекрасное документально-художественное произведение, политическая и личная автобиография великого Юсупа, подчеркивали выступавшие.