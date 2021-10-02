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Студенты из КР участвуют в международной парламентской олимпиаде

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- Евгений Денисенко
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Началось подведение итогов II международной студенческой интернет-олимпиады "Избирательные системы стран мира" среди студентов вузов государств СНГ, которая завершилась 30 сентября. Для участия в ней было подано свыше тысячи заявок от учащихся более 130 вузов, в том числе кыргызстанских.

Эта олимпиада проходила с 1 по 30 сентября 2021 года. Организаторами выступили Международный институт мониторинга развития демократии Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ и некоммерческое партнерство "Информационно-аналитический центр "Евразия-Поволжье". Особенностью нынешнего состязания, сообщили в МПА СНГ, стало проведение отдельного зачета между студентами из каждой страны, то есть победители будет выбраны среди соотечественников.

Победителей и призеров интеллектуального состязания наградят дипломами. Помимо этого, они получат возможность посетить Санкт-Петербург и принять участие в Молодежной парламентской школе, которая пройдет с 29 ноября по 4 декабря 2021 года в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ - Таврическом дворце.

Первая такая олимпиада проводилась в августе–сентябре 2020 года. Участие в ней принял 721 студент из 56 высших вузов Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана. По итогам отборочного этапа, на основании представленных в оргкомитет протоколов результатов интернет-олимпиады на площадках cтран Содружества было определено 16 победителей и 26 призеров олимпиады.

От Кыргызстана победителем стала Наристе Адылова (Бишкекский государственный университет имени К. Карасаева, диплом первой степени), призерами - Акбаралы уулу Ыманкадыр (Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына, диплом второй степени), Жанылай Курманалиева (Кыргызско-Российский Славянский университет, диплом третьей степени).

По решению жюри также определились составы команд государств СНГ и России для участия в международной научно-практической конференции в формате научных дебатов, которые состоялись в декабре 2020 года. По итогам набранных баллов в сборную команду государств МПА СНГ от Кыргызстана была рекомендована Наристе Адылова.


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URL: https://www.vb.kg/407323
Теги:
СНГ, студенты, Кыргызстан
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