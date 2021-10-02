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В СНГ появится новый туристический проект

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- Евгений Денисенко
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"Драгоценное ожерелье Содружества" – так называется новый международный туристический проект, к разработке которого приступают в СНГ. Такую инициативу поддержали на своем заседании члены Совета по сотрудничеству в области туризма государств СНГ, которое прошло 1 октября в Ереване.

В заседании приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Туркменистана, Узбекистана, Секретариата Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ и Исполнительного комитета Содружества во главе с заместителем председателя Исполкома Бекетжаном Жумахановым.

Как сообщается, идея проекта заключается в определении и продвижении комплексных туристических маршрутов, объединяющих знаковые туристические объекты стран Содружества с уникальными памятниками истории и культуры, центрами народных ремесел. В качестве примеров аналогичных проектов на региональном уровне могут служить "Золотое кольцо России", "Великий Шелковый путь" и ряд других.

Данную инициативу поддержал и Совет по культурному сотрудничеству государств СНГ.

На встрече в Ереване представители туристических ведомств также рассмотрели деятельность рабочей группы по реагированию на вызовы в туристической сфере, действующую при данном Совете, ход выполнения плана мероприятий на 2021–2023 годы по реализации Стратегии развития сотрудничества в области туризма, вопросы использования модельного закона "Об экологическом туризме" в национальном законодательстве государств СНГ".

Планируется, что следующее заседание Совета пройдет в Беларуси в 2022 году.


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URL: https://www.vb.kg/407325
Теги:
туризм, Москва, Кыргызстан
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