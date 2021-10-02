МИДы стран СНГ реагируют на вызовы и угрозы

Представители внешнеполитических ведомств стран СНГ обсудили вопросы противодействия новым вызовам и угрозам. Этой проблематике были посвящены состоявшиеся в Москве межмидовские консультации.

В консультациях на тему "О противодействии новым вызовам и угрозам, а также возможной координации подходов стран Содружества по данной проблематике на площадках ООН и других международных организаций" приняли участие представители Азербайджана (в качестве наблюдателя), Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Антитеррористического центра, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств СНГ, Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками, Исполнительного комитета Содружества.

Участники консультаций, как проинформировали в Исполкоме СНГ, подтвердили твердый настрой на поступательное развитие сотрудничества по противодействию современным вызовам и угрозам, прежде всего на международных площадках.

Отмечено значение коллективной работы для эффективного выявления рисков национальным системам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Особое внимание было уделено проблеме производства и распространения наркотиков. Участники встречи подчеркнули значение консолидации усилий партнеров в борьбе с наркотиками и усиления контроля над ними в рамках ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС, Центральноазиатского регионального информационного координационного центра (ЦАРИКЦ), Парижского пакта, а также в двусторонних форматах.

Одной из актуальных тем в этом плане остается ситуация в Афганистане. Выступая на брифинге 30 сентября, заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил: "С обеспокоенностью наблюдаем за нарастанием напряженности в таджикско-афганских отношениях на фоне обоюдных резких заявлений лидеров двух стран. Появились сообщения о стягивании сторонами вооруженных сил к общей границе, по информации Движения талибов, только в приграничной афганской провинции Тахар размещены десятки тысяч бойцов спецподразделений. Призываем Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации".

Сложности, по словам Зайцева, наблюдаются и в социально-экономической обстановке в Афганистане: "Отмечается сокращение оборота наличных денег, банковский сектор страны парализован. Подавляющее большинство бюджетников, включая талибских военных, не получают зарплаты. Плачевное состояние национальной экономики способствует резкому росту цен, сократилось промышленное производство. В этих условиях обратили внимание на решение Минфина США, разрешающее госучреждениям, международным структурам и неправительственным организациям предоставлять гумпомощь Афганистану. Рассматриваем это как положительный сигнал, тем более что на США лежит основная доля ответственности за происходящие сегодня процессы в Афганистане. Позитивная реакция на это уже последовала от талибов".

Алексей Зацев также напомнил об очередном заявлении официального представителя Движения талибов З.Моджахеда о намерении прекратить контрабанду наркотиков из Афганистана. "Рассчитываем на активную работу кабульских властей, направленную на купирование афганской наркоугрозы", - ппрокомментировал этот факт представитель МИД РФ.