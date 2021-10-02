В Анкаре открыли памятник Юсупу Абдрахманову

В Турции вчера, 1 октября, в Парке тюркской истории в муниципалитете Этимесгут Анкары состоялось торжественное открытие памятника первому председателю Совета народных комиссаров Киргизской АССР Юсупу Абдрахманову. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Посол Кубанычбек Омуралиев и мэр муниципалитета Этимесгут Энвер Демирель возложили цветы к памятнику и почтили память основателя кыргызской государственности.

В парке тюркской истории, наряду с памятником Юсупу Абдрахманову, установлены памятники основателям тюркоязычных государств - К.Ататюрк, М.Э.Расулзаде, Н.Назарбаеву, И.Каримову, Г.Бердымухамедову и Р.Денкташу.

Справочно: Парк тюркской истории был открыт 29 августа 2021 г., в котором установлены памятники основателям тюркоязычных государств, а также известным представителям тюркоязычного мира - Ч.Айтматову, Махтумкули, А.Кунанбаеву и тюркским каганам. Всего в парке установлено 206 памятников.