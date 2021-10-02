Электроэнергию в объектах первой категории отключать не будут

В Кыргызстане подача электроэнергии в отделения реанимации и хирургии, а также другие отделения первой категории медицинских учреждений, будет обеспечена бесперебойно. Этот вопрос находится под особым контролем. Сообщает Министерство энергетики и промышленности.

Такое заявление министерство сделало после того, как в сети появились обсуждения о том, что от электроэнергии будут отключать больницы в целях экономии. Пользователи считали, что таким образом могут пострадать пациента с коронавирусом, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В сообщении министерства говорится, что оно отвечает за доставку электроэнергии до трансформаторов медицинских учреждений. В свою очередь, администрация объектов несет ответственность за работу трансформатора и предоставление дополнительных генераторов.