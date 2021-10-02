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Электроэнергию в объектах первой категории отключать не будут

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане подача электроэнергии в отделения реанимации и хирургии, а также другие отделения первой категории медицинских учреждений, будет обеспечена бесперебойно. Этот вопрос находится под особым контролем. Сообщает Министерство энергетики и промышленности.

Такое заявление министерство сделало после того, как в сети появились обсуждения о том, что от электроэнергии будут отключать больницы в целях экономии. Пользователи считали, что таким образом могут пострадать пациента с коронавирусом, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В сообщении министерства говорится, что оно отвечает за доставку электроэнергии до трансформаторов медицинских учреждений. В свою очередь, администрация объектов несет ответственность за работу трансформатора и предоставление дополнительных генераторов.


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URL: https://www.vb.kg/407330
Теги:
Минэнергопром, отключение электроэнергии, Кыргызстан, больница
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