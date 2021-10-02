6 % населения КР не имеет доступа к безопасным источникам питьевой воды

В Кыргызстане национальный статистический комитет опубликовал интересные данные по обеспеченности жилищного фонда страны основными видами благоустройства в городах и в сельской местности.

Согласно данным интегрированного выборочного обследования домашних хозяйств, городское население (67,8 процента) использует централизованные водопроводы, а сельское население (69,5 процента) - водопроводные колонки. Шесть процентов граждан Кыргызстана вообще не имеет доступа к безопасным источникам питьевой воды. Они пользуются питьевой водой из открытых водоемов - родников и арыков. Что крайне опасно для здоровья.

На начало этого года общая площадь жилищного фонда в Кыргызстане составила 86 миллионов квадратных метров.

Как отмечает Нацстаткомитет, она увеличивается с каждым годом. Например, по сравнению с 2016 годом доля сельского жилищного фонда увеличилась на 6,7 процента, городского жилищного фонда – на 7,6 процента. В структуре жилищного фонда преобладает доля частного сектора, в собственности граждан на начало 2021 года находилось более 98 процентов его общей площади.

Однако обеспеченность жильем в расчете на одного человека в городах уменьшилась, в сельской местности она не претерпела изменений за последние пять лет.

Нацстаткомитет отмечает существенную разницу в обеспечении жилищного фонда основными видами благоустройства в городах и сельской местности. Водопровод в домах горожан, например, встречается в 4,5 раза чаще, чем в домах сельчан. Газом как сетевым, так и сжиженным, обеспечено более 43 процентов городского жилищного фонда, в то время как сельского – только 13 процентов. Обеспеченность канализацией в сельской местности в 8,8 раза ниже, чем в городах.

Горячим водоснабжением и центральным отоплением оборудованы квартиры и дома, находящиеся в основном в городских поселениях. В сельской же местности уровень обеспечения этими видами благоустройства крайне низок. Так, если в городской местности центральным отоплением обеспечено более 34 процентов жилищного фонда, то в сельской местности - всего три процента. Почти в 35 процентах домов и квартир в городах имеются ванны или душ. В сельской местности такими благами пользуется не более 3,5 процента жителей. Горячее водоснабжение имеется в основном в городских поселениях. В сельских населенных пунктах оно практически отсутствует. Доля этого вида благоустройства там крайне незначительна (1,7 процента).

Если более 83 процентов горожан выбрасывает мусор в контейнеры, то 40 процентов сельчан его сжигает и более 20 процентов сбрасывает в мусорные кучи.