Легкоатлетка Дарья Маслова объявила о завершении спортивной карьеры

В Кыргызстане известная спортсменка по легкой атлетике, участница олимпийской сборной страны 26-летняя Дарья Маслова объявила о завершении спортивной профессиональной карьеры. Об этом она объявила на своей странице в социальных сетях.

"За свою спортивную деятельность(10лет) профессиональный спорт дал мне очень большой жизненный опыт, массу позитивных эмоций, силу духа, многочисленные победы на международных соревнованиях и установление национальных рекордов" - написала Маслова.

Также она поблагодарила своих тренеров Виктора и Татьяну Борисовых, которые по ее признанию, стали ей вторыми родителями.

"Хочется сказать, что необходимо поддерживать спорт в Кыргызстане, нужно уделять больше времени и больше финансов на развитие и взращивание спортсменов! Обращать внимание на раскрытие талантов, ведь у нас в стране много не ограненных бриллиантов в легкой атлетике, в плавании, в боксе и пр. Национальный спорт важен, но не забывайте и о других видах! Надеюсь, что однажды государство заметит своих героев, патриотов страны и будет оказывать должную поддержку, которой не получили мы", - написала также она.

Дарья родилась в 1995 году на Иссык-Куле в поселке Пристань-Пржевальск. Ей принадлежит юниорский рекорд республики в беге на 5000 метров. Двукратная победительница юношеского чемпионата Азии. Бронзовый призёр чемпионата Азии. Бронзовый призер Универсиады.

Обладатель путевок на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро в беге на 10000 метров, а также на Олимпиаду-2020 в Токио.