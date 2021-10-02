В Оше при поддержке Узбекистана ведется реконструкция узбекского театра

В Оше полным ходом идет реконструкция Ошского государственного узбекского академического музыкально-драматического театра. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

Министр культуры Кайрат Иманалиев побывал в Оше и ознакомился с реконструкцией театра и одобрил его проект.

Сообщается, что состоялось обсуждение с экспертами из Кыргызстана и Узбекистана по вопросам реконструкции, планирования и дизайна театра, в котором проводится капитальный ремонт.

В ходе встречи министр Кайрат Иманалиев сказал, что при обновлении театра необходимо учитывать требования творческого коллектива и публики, акустику, освещение, ротацию сцены, оркестр. сиденья. Кроме того, обсудили дизайн гримерных, зрительных и репетиционных залов, музея театра, кафетерия и вестибюля. Проект строительства и отделки предложенного театра был одобрен с учетом ряда замечаний. Сейчас над этим проектом работает узбекская строительная компания.

В дискуссии приняли участие председатель АО "Траст-12" из Ташкента Фахриддин Назиров, начальник строительного управления того же предприятия Атабек Ахмедов, вице-мэр Оша Джасур Азимов, директор театра, дизайнер проекта, архитектор Азамжан Абдуразаков. и руководитель строительной бригады.

Согласно информации, капитальный ремонт театра завершится весной 2022 года, а церемония открытия будет приурочена к 100-летию театра.