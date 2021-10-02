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В некоторых районах Баткенской области отключат газ

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане в некоторых районах Баткенской области с 5 по 8 октября будет временно приостановлена подача природного газа. Об этом сообщает пресс-служба "Газпром - Кыргызстан".

Сообщается, что отключение связано с проведением плановых работ по капитальному ремонту на газораспределительной станции "Айдаркен".

В связи с этим будет прекращена подача природного газа в городе Айдаркен и селах Жал, Эшме, Кичи Айдаркен, Шахшах Баткенской области.

Работы проводятся с целью восстановления ресурса газораспределительной станции и бесперебойной подачи природного газа в период отопительного сезона.

Компания "Газпром Кыргызстан" приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов в это время перейти на альтернативные источники энергии.


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URL: https://www.vb.kg/407336
Теги:
Баткенская область, отключение газа
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