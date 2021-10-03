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Российские военнослужащие оказали помощь многодетной семье в КР

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- ВБ
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Российские военнослужащие объединенной российской военной базы оказали гуманитарную помощь, находящейся в трудном положении многодетной семье в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной российской военной базы Кант.

Сообщается, что к командованию объединенной российской военной базы обратилась семья из семи человек, где пятеро несовершеннолетних детей, с просьбой оказать помощь. Российские военнослужащие организовали сбор теплых вещей и продуктов питания, а затем передали нуждающейся семье. Глава семейства поблагодарил военнослужащих за оказанную помощь.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.


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URL: https://www.vb.kg/407338
Теги:
Кант, Россия, Кыргызстан
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