Названы опасные продукты, вызывающие гипертонию

В России врач-кардиолог госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов рассказал о продуктах, употребление которых может стать причиной гипертонии. Сообщает РИА Новости. https://ria.ru/20211002/produkty-1752766146.html

По его словам, нужно использовать в еде меньше соли, не злоупотреблять полуфабрикатами, поскольку к заболеванию приводит избыточная масса тела.

"Если говорить о неправильных продуктах, то это, как правило, наиболее дешевые: сосиски, где содержится много жира, колбаса, пельмени", - пояснил Иванов.

Кардиолог посоветовал отказаться от чрезмерного употребления быстрых углеводов, так как они провоцируют сахарный диабет второго типа.

"Также нужно есть меньше продуктов, имеющих в своем составе жиры животного происхождения", - уточнил врач.

Иванов призвал включить в рацион овощи, мясо и рыбу, которые богаты полноценным белком.