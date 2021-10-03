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В Бишкеке студенты лицея № 98 провели акцию добра и удивили пожилых горожан

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке студенты профессионального лицея коммуникаций и информационных технологий №98 провели необычную акцию в честь международного Дня пожилых людей. Об этом редакции VB.KG сообщили в лицее.

Молодые люди вышли на улицы города и раздавали открытки и подарки всем пожилым горожанам. Как сообщают организаторы все, кого удалось охватить вниманием, были очень рады и приятно удивлены. А сами студенты получили заряд положительных эмоций от общения со старшим поколением. Сообщается, что эта акция стала доброй традицией в лицее.


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URL: https://www.vb.kg/407342
Теги:
образование, пожилые люди, студенты, Бишкек, училище
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