В Бишкеке студенты лицея № 98 провели акцию добра и удивили пожилых горожан

В Бишкеке студенты профессионального лицея коммуникаций и информационных технологий №98 провели необычную акцию в честь международного Дня пожилых людей. Об этом редакции VB.KG сообщили в лицее.

Молодые люди вышли на улицы города и раздавали открытки и подарки всем пожилым горожанам. Как сообщают организаторы все, кого удалось охватить вниманием, были очень рады и приятно удивлены. А сами студенты получили заряд положительных эмоций от общения со старшим поколением. Сообщается, что эта акция стала доброй традицией в лицее.